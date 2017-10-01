إمارة مكة تكشف علاقة الأمير خالد الفيصل بمقطع ينتقد ” قرارات المملكة “

نايف السالم(صدى):

نفت إمارة مكة صلة الأمير خالد الفيصل، بالمقطع المتداول تحت عنوان ” خالد الفيصل يتفجر غضباً ” ، و ” خالد الفيصل يتجرد من المجاملة “.

وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع صوت ينتقد عددا من القرارات التي صدرت من الدولة مؤخرا، ونسبها مغرضون لأمير مكة، الأمير خالد الفيصل.

وأكدت إمارة مكة إنها اتخذت الإجراءات النظامية ضد صاحب هذا المقطع حسب الأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص.