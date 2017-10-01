إمارة مكة تكشف علاقة الأمير خالد الفيصل بمقطع ينتقد ” قرارات المملكة “
نفت إمارة مكة صلة الأمير خالد الفيصل، بالمقطع المتداول تحت عنوان ” خالد الفيصل يتفجر غضباً ” ، و ” خالد الفيصل يتجرد من المجاملة “.
وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع صوت ينتقد عددا من القرارات التي صدرت من الدولة مؤخرا، ونسبها مغرضون لأمير مكة، الأمير خالد الفيصل.
وأكدت إمارة مكة إنها اتخذت الإجراءات النظامية ضد صاحب هذا المقطع حسب الأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34679 ] نشر منذ 4 ساعات
ادبوه ,, قليل الادب ,,
,, يتقوّل على الامير ,,,
الابهاوي[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يحميك يا ابو بندر
هذا ما هو صوت الامير خالد الفيصل
هذا الصوت واحد كلب و حمار يريد الفتنه
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5666 ] نشر منذ 4 ساعات
وصل كذبكم لسمو الامير كل هذا غيض وقهر من قرارات ابو فهد الله يطول بعمره 🤠🤠
نتمنى من النيابة العامة القبض على الكذابين المغرضين اللي يشككون بقرارات الملك الله يحفظه
أتمنى القبض عليه بأسرع وقت
الابهاوي[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 1 ساعة
فوفو انتي كذا 👍👍👍👍👍👍
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20247 ] نشر منذ 1 ساعة
أنا سمعت المقطع مهو صوت ابوبندر
هذا أولآ
الشي الثاني
ماسمعت انه قال فاالمقطع أنا فلان بن فلان🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20247 ] نشر منذ 48 دقيقة
المقطع جاني اليوم فتحته سمعت شوي وقفلته
والله ماجاء ولا طرى ع بالي اعرف صاحب الصوت
وكلنا نعرف سموالأمير خالد ونعرف نبرةصوته
ولا سمعت ف المقطع انه قال انا معكم فلان🤔
بدر ااحربي[ عدد التعليقات: 437 ] نشر منذ 20 دقيقة
الي يسمي نفسه فوفو عيب يا شنب قناعك واضح
ام امل[ عدد التعليقات: 437 ] نشر منذ 16 دقيقة
صوته بس وفق الظوابط الشرعيه 😭😭😭😭
عبدالله[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 6 دقائق
صوته واضح انه ماهو الأمير خالد
لكن لازم يتعاقب