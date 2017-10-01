تفاصيل النصب على مواطنة بـ 200 ألف ريال في القاهرة
تعرضت مواطنة للنصب على يد صاحب سنتر تجميل في القاهرة، وأحالت محكمة جنح مستأنف النزهة، أوراق القضية للمحكمة المدنية لاتخاذ الرأي في شؤنها.
قالت “ ن.أ ” 28 سنة، إنها سقطت فريسة لنصاب محترف، التقته عام 2014 في مصر خلال إجرائها دراسات عليا بجامعة عين شمس، وكانت تذهب لسنتر تجميل يمتلكه المتهم “ أحمد.ل ” ، الذي طلب مقابلتها داخل مكتبه بعد علمه بأنها سعودية الجنسية، وعرض عليها العمل معه في تسويق منتجات تجميل بعد أن أوهمها بامتلاكه توكيل أمريكي لتلك المنتجات، ويريد تسويقها داخل المملكة، ووافقت على الفور ووقعا عقدا بحضور أحد المحامين، وعند وصولها للممكلة أرسلت إليه مبلغ 200 ألف ريال سعودي، وبعدها ماطلها المتهم في إرسال البضائع.
ولفتت إلى أنها أرسلت المبلغ، وبعدها ماطلها المتهم في إرسال البضائع، وعند طلبها استرداد النقود المدفوعة رفض، فهددته باللجوء للمحاكم المصرية، فردّ قائلا: ” حبال المحاكم طويلة وعمرك ما هتاخدي حقك “.
يذكر أن محكمة جنح النزهة (أول درجة)، قضت في يوليو 2016، بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات غيابيًا وكفالة 50 ألف جنيه، لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالنصب على سيدة سعودية والحصول منها على 200 ألف ريال سعودي مقابل تسويق منتجات له داخل المملكة.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1535 ] نشر منذ 25 دقيقة
والله يامواطنة أن يطلعون في راسك الشيب ……. ولن تحصلي على شيء ..
والله يعينك على الرشاوي …….
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5055 ] نشر منذ 21 دقيقة
يمكن يكون المحامي نصاب مثله يعني ادعى انه محامي وهو كذاب على العموم (( القانون لا يحمي المغفلين ))
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5055 ] نشر منذ 19 دقيقة
200 الف ريال سعودي = 934 الف جنيه