جين يسيطر على رائحة عرق الشعب الكوري

أماني الغامدي(صدى):

هل تعلم أن حوالي 97% من الشعب الكوري ليست لهم رائحة عرق، وليسوا بحاجة لاستعمال مزيلات العرق، على عكس شعوب الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا؟.. فما السبب وراء ذلك؟ .

بداية.. كيف تنتج رائحة العرق؟ العرق ذاته عديم الرائحة، ولكن تنتج رائحة العرق عند وجود بكتيريا تحت الإبط، والتي تعمل على تكسير الأحماض الدهنية الموجودة في العرق، مما ينتج عنه رائحة العرق الكريهة.

ما الشيء المميز لدى الكوريين والذي لا يجعل لعرقهم رائحة؟ الأمر يتعلق باختلاف تركيب وتكوين مادة العرق ذاتها، وهو أمر ناجم عن تغيرات جينية يتميز بها الكوريون.

اكتشف العلماء أن هناك جيناً يسمى ” ABCC11 ” ، والذي يحدد ما إذا كان للشخص رائحة كريهة أم لا.

ويقول العلماء أن هذا الجين يتسبب في إنتاج نوع من الأحماض الدهنية التي تفرز في العرق، وبالتالي تقوم البكتيريا بتكسير هذه الأحماض وتنتج رائحة العرق. أما أولئك الذين لديهم اختلاف وراثي في هذا الجين المسبب لرائحة العرق، فلا يتم إفراز هذه المواد الكيميائية في العرق لديهم، وبالتالي لا تظهر نواتج التكسير ذات الرائحة الكريهة.

بالنسبة للكوريين، فإن الأغلبية العظمى منهم لديهم طفرة في هذا الجين، وهو ما يحميهم من إفراز رائحة العرق. وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فقد وجدت دراسة أن الأشخاص الذين تفرز آذانهم شمعاً جافاً هم من يكون عرقهم لا رائحة له، أي أنهم يفتقرون للمادة الكيميائية (الحمض الدهني) الذي يفرز مع العرق في منطقة الإبطين، والذي تتغذّى عليه البكتيريا المسببة لرائحة العرق الكريهة.

بمعنى آخر، فالطفرة الموجود في الجين تؤثر على الشمع الذي تفرزه الأذن فتجعله جافاً وليس رطباً، وتؤثر على العرق أيضاً فتجعله بدون رائحة، لأن تركيب وتكوين العرق نفسه في هذه الحالة يكون مختلفاً ولذلك عندما تقوم البكتيريا بتكسير الأحماض الدهنية في العرق لا تنتج رائحة للعرق في هذه الحالة.

وهل الكوريون فقط هم من يتميزون بهذا الأمر؟ إن غالبية شعوب شرق آسيا وحوالي 30-50% في جنوب آسيا، وجزر المحيط الهادئ، وآسيا الوسطى والصغرى، والأميركيين الأصليين لا توجد لديهم رائحة عرق كريهة.

وبالنسبة للأوروبيين والأفارقة؟ أكثر من 97% من الأوروبيين والأفارقة يوجد لديهم الجين المسبب لرائحة العرق تحت الإبطين، وبالتالي فإن المادة الشمعية التي تفرزها آذانهم تكون رطبة وليست جافة.

وفي دراسة نُشرت في Journal of Investigative Dermatology عام 2013، وأُجريت على 6495 أماً بريطانية وجدت أن 2% منهن لديهن طفرة في هذا الجين ، ولماذا يستخدم بعض الكورويين مزيلات العرق؟ وبالنسبة للكوريين والأشخاص الذين لا يكون لعرقهم رائحة تكون مضادات التعرق ضرورية للحد من التعرق نفسه وليس من رائحة العرق ولكنها ليست ذات أهمية بالغة.