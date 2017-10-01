أغرب آخر أمنيات المحكومين بالإعدام
في لحظة الإعدام يعلم المحكوم أن النهاية قد حلّت وأن الموت بات على بعد ثوانٍ منه، لذا عادة ما يأخذ من آخر هذه اللحظات متنفساً لتحقيق آخر أمنياته وقول آخر عباراته، لكن بعض هذه الطلبات جاء غريباً جداً. وهذه أبرز الطلبات الغريبة وفقاً لصحيفة ” ذا تيليغراف ” البريطانية:
1. وجبة بحرية
أُعدم توماس غراسو في عام 1995 لاستخدامه أضواء شجرة عيد الميلاد لخنق امرأة تبلغ من العمر 85 عاماً، وكان طلبه الأخير الغريب هو أكلة بلح البحر والمحار المطبوخة على البخار، وشطيرة ” برغر كينغ ” ومشروب ميلكشيك كبير، وكرات لحم، ونصف فطيرة من اليقطين والفراولة والكريم.
2. زيتونة سوداء واحدة
حُكم على روبيرت بيل بالإعدام لقتله طفلة عمرها 11 عاماً والاعتداء الجنسي عليها في عام 1982، وأصر على أنه بريء على الرغم من أنه حكم عليه بالسجن 121 عاماً بتهمة اغتصاب أخرى. وكان آخر طلب له هو زيتونة سوداء وحيدة مع إزالة نواتها.
3. كيس حلويات
أُدين جيرالد لي ميتشل بقتل رجل، كذلك اتُّهم بالسرقة وإطلاق النار على رجلين في صفقة مخدرات. واختار هو أيضاً أن تكون أمنيته الأخيرة وجبة، لكن هذه المرة كانت عبارة عن حلويات ملونة بنكهات متنوّعة.
4. كتلة من الأوساخ
أعدم جيمس سميث في حزيران سنة 1990 بعدما أدين بالقتل والسطو في هيوستن، تكساس. وكانت أمنيته الأخيرة هي ممارسة طقوس خاصة، كذلك طلب وجبة من الأوساخ لكنه مُنح الزبادي مكانها.
5. السلام العالمي
وكانت واحدة من أصعب الأمنيات التي طلبها أوديل بارنز، المدان بالسرقة وضرب وطعن امرأة في منزلها في عام 1989، هي إقامة العدل والمساواة والسلام العالمي، وهو ما صعُب على موظفي السجن تحقيقه.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 813 ] نشر منذ 2 ساعتين
تلك فعلا أمنية رائعة والتي طلبها أوديل بارنز المدان بالسرقة وضرب وطعن امرأة في منزلها في عام 1989 وهي إقامة العدل والمساواة والسلام العالمي بالعالم وهو ما صعُب على موظفي السجن تحقيقه .
وفى الواقع يصعب حتى على رؤساء امريكا تحقيق تلك الامنية الرائعة من سارق وقاتل أمريكى.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34656 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه
,, هذا الموضوع يذكرني بسالفه ، تُقال ، والله أعلم بصحتها ، قيل :
.. ان هناك جماعه اذا مسكوا شخص غريب يقتلوه ويأكلوه ,, لكن لابد ان يشبعوا بطنه قبل قتله ،، وهذ عهد تعاهدوا عليه لايخلّوا به أبداً ,,
,, مسكوا اثنين تاهو في الطريق ودخلوا حدود اولئك القوم المتوحشين ,, فأخبروهم بأن لايقتلوهم إلا ان يشبعوا بطونهم قبل قتلهم ، فقال احد المقبوض عليهم : انا ابغى حكاكه ( البعض يسميها كراره ) المهم هي الحرق المتبقي في قاعة قدر الطبخ بعد طبخ الطعام ,, طبخوا طبخه وأحرقوها وأعطوه الحكاكه او الكراره ، واكل حتى شبع ثم قتلوه وتوازعوا لحمه ,,
,, وهذا ينبينا بأنه خبل ههه فكر في مليء بطنه بجد ولم يفكر في انقاذ روحه ويمكن انه افتكر هذا تعجيزاً لهم ,,
,, الثاني قال : انا ابيكم تشبعون بطني مخ جربوع ، قالوا بسيطه ,, ذهبوا يصطادوا له الجرابيع ، ولكن هيهات ان يشبعوه ، مخ الجربوع لاشي ، مجرد لحسه ، المهم ماقدروا يشبعوه من مخ الجرابيع ، وهذا تعجيزاً لهم ، قالوا : عجزنا ولا نستطيع إشباعك من مخ الجرابيع ,, وهذا يعني انك عتقت إذهب من عندنا فأنت حر طليق ، وإن مسكناك مرة اخرى ,, إنتهى أمرك ,, وأنتهت السالفه ,,
,,, هذا ماخطر لي من تعليق عند قراءة الخبر ، والشيء باالشيء يذكر ,, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1473 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه اسعدك الله ابا محمد
اجل مخ جربوع
ع العموم من وجد حيله فليحتال
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34656 ] نشر منذ 11 دقيقة
وأسعدك الله اوقاتك بكل خير أخي السحاب ,, ياهلا بك ,,
,, اي والله مخ جربوع ,, هذا ذكي يبي يعجزهم يدري ان مخ الجربوع مهما كثر لايشبع احد وينقذ نفسه ,,
,, ماهو مثل ذاك الخبل ,,