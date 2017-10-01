مدني رحيمي يغادر العناية المركزة بعد استقرار حالته

نواف السالم(صدى):

غادر المحلل التلفزيوني ولاعب الاتحاد السابق الدكتور مدني رحيمي، العناية المركزة، التي أدخل إليها بعد إصابته الأسبوع الماضي بجلطة دماغية استدعت نقله لإحدى المستشفيات بجدة.

وقالت مصادر إن الدكتور مدني خرج أمس السبت من العناية وأن حالته الآن مستقرة.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه أمس الأول بنقل الدكتور مدني إلى إحدى المستشفيات المتخصصة لتلقي المزيد من الرعاية الطبية.