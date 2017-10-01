مدني رحيمي يغادر العناية المركزة بعد استقرار حالته
غادر المحلل التلفزيوني ولاعب الاتحاد السابق الدكتور مدني رحيمي، العناية المركزة، التي أدخل إليها بعد إصابته الأسبوع الماضي بجلطة دماغية استدعت نقله لإحدى المستشفيات بجدة.
وقالت مصادر إن الدكتور مدني خرج أمس السبت من العناية وأن حالته الآن مستقرة.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه أمس الأول بنقل الدكتور مدني إلى إحدى المستشفيات المتخصصة لتلقي المزيد من الرعاية الطبية.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 455 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله على السلامة يادكتور
كفارة إن شاء الله.
طهور ياجنتل مدني
أسعدنا الخبر كمحبين لك يادكتورنسأل الله لك طول العمر وانت بكل خير وعافية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34656 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على السلامه ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1091 ] نشر منذ 22 دقيقة
الحمد لله على سلامتك يادكتور مدني