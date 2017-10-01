  • الأحد 1

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالصور.. ثري خليجي يشتري شقتين بسعر خيالي في لندن

بالصور.. ثري خليجي يشتري شقتين بسعر خيالي في لندن

بالصور.. ثري خليجي يشتري شقتين بسعر خيالي في لندن
لندن(صدى):

اشترى ثري خليجي بشراء شقتين في حي نايتسبريدج الشهير بالعاصمة البريطانية لندن، بمبلغ خيالي، جعل شقتيه الأغلى في تاريخ المنطقة.

وأعلنت مصادر بحي نايتسبريدج في تصريحات إعلامية، أن شيخًا عمانيًا اشترى شقتين فاخرتين في لندن بنحو 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 34 مليون دولار). وذكرت أن الشقة الأولى التي بلغ ثمنها 17 مليون جنيه إسترليني، تبعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام عن الشقة الثانية المخصصة لموظفيه والتي بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه.

وتُعتبر الصفقة التي أبرمها الشيخ العماني الثري والذي لم يكشف عن هويته، الأغلى سعرًا في المنطقة ذات المباني القديمة خلال العامين الماضيين. وقد أعيد ترميم الشقتين بديكور معاصر رغم وجودهما في مبان قديمة.


الوسوم:, , ,

9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 813 ] نشر منذ 4 ساعات

ربنا يزيد ويبارك فى أموالة

[ عدد التعليقات: 34670 ] نشر منذ 4 ساعات

موفق خير ,,

[ عدد التعليقات: 14767 ] نشر منذ 4 ساعات

ما شاء الله تفتح النفس 💛

[ عدد التعليقات: 1473 ] نشر منذ 3 ساعات

عندك فلوووس استمتع في حدود ماحلل الله بكره تموووت وتتوزع ع الورثه-

[ عدد التعليقات: 4566 ] نشر منذ 3 ساعات

ألفـــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــبروك .

[ عدد التعليقات: 2605 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسعد مساكم ياوجيه الخير🌹
وفالكم دوم طيب
طمنونا عنكم ان شاءالله انكم بصحه وعافيه
اشتقنا لكم حيل جعل عمركم يطول
💐🌹💐🌹💐🌹💐🌹💐

[ عدد التعليقات: 2605 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسعد مساكم ياوجيه الخير🌹
وفالكم دوم طيب
طمنونا عنكم ان شاءالله انكم بصحه وعافيه
اشتقنا لكم حيل جعل عمركم يطول
💐🌹💐🌹💐🌹💐🌹💐

[ عدد التعليقات: 4566 ] نشر منذ 40 دقيقة

يا هلا ومسهلا بخوي وحبيبي ↩ابو تركي .
.
حِنا بخير ولله الحمد وما تنقصنا غير شوفتك .
.
علامك طولت ألغيبه علانا ؟ تراك وحشتنا يا غالي .🌹🌹.

[ عدد التعليقات: 2605 ] نشر منذ 21 دقيقة

. راعــي الـددســـن .
يسلمك ربي من كل شر
جعل حسك يدوم
انشغلت كثير الفترة اللي راحت
حتى الايام القادمه راح يكون عندي
عمل مكثف في اغلب المناطق
حبيب وعزيز وغالي اخوي🌹
الف شكر لك💐💐💐

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *