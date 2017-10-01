بالصور.. ثري خليجي يشتري شقتين بسعر خيالي في لندن

لندن(صدى):

اشترى ثري خليجي بشراء شقتين في حي نايتسبريدج الشهير بالعاصمة البريطانية لندن، بمبلغ خيالي، جعل شقتيه الأغلى في تاريخ المنطقة.

وأعلنت مصادر بحي نايتسبريدج في تصريحات إعلامية، أن شيخًا عمانيًا اشترى شقتين فاخرتين في لندن بنحو 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 34 مليون دولار). وذكرت أن الشقة الأولى التي بلغ ثمنها 17 مليون جنيه إسترليني، تبعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام عن الشقة الثانية المخصصة لموظفيه والتي بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه.

وتُعتبر الصفقة التي أبرمها الشيخ العماني الثري والذي لم يكشف عن هويته، الأغلى سعرًا في المنطقة ذات المباني القديمة خلال العامين الماضيين. وقد أعيد ترميم الشقتين بديكور معاصر رغم وجودهما في مبان قديمة.

