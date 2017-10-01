بالصور.. ثري خليجي يشتري شقتين بسعر خيالي في لندن
اشترى ثري خليجي بشراء شقتين في حي نايتسبريدج الشهير بالعاصمة البريطانية لندن، بمبلغ خيالي، جعل شقتيه الأغلى في تاريخ المنطقة.
وأعلنت مصادر بحي نايتسبريدج في تصريحات إعلامية، أن شيخًا عمانيًا اشترى شقتين فاخرتين في لندن بنحو 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 34 مليون دولار). وذكرت أن الشقة الأولى التي بلغ ثمنها 17 مليون جنيه إسترليني، تبعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام عن الشقة الثانية المخصصة لموظفيه والتي بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه.
وتُعتبر الصفقة التي أبرمها الشيخ العماني الثري والذي لم يكشف عن هويته، الأغلى سعرًا في المنطقة ذات المباني القديمة خلال العامين الماضيين. وقد أعيد ترميم الشقتين بديكور معاصر رغم وجودهما في مبان قديمة.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 813 ] نشر منذ 4 ساعات
ربنا يزيد ويبارك فى أموالة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34670 ] نشر منذ 4 ساعات
موفق خير ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14767 ] نشر منذ 4 ساعات
ما شاء الله تفتح النفس 💛
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1473 ] نشر منذ 3 ساعات
عندك فلوووس استمتع في حدود ماحلل الله بكره تموووت وتتوزع ع الورثه-
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4566 ] نشر منذ 3 ساعات
ألفـــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــبروك .
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2605 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسعد مساكم ياوجيه الخير🌹
وفالكم دوم طيب
طمنونا عنكم ان شاءالله انكم بصحه وعافيه
اشتقنا لكم حيل جعل عمركم يطول
💐🌹💐🌹💐🌹💐🌹💐
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2605 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسعد مساكم ياوجيه الخير🌹
وفالكم دوم طيب
طمنونا عنكم ان شاءالله انكم بصحه وعافيه
اشتقنا لكم حيل جعل عمركم يطول
💐🌹💐🌹💐🌹💐🌹💐
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4566 ] نشر منذ 40 دقيقة
يا هلا ومسهلا بخوي وحبيبي ↩ابو تركي .
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حِنا بخير ولله الحمد وما تنقصنا غير شوفتك .
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علامك طولت ألغيبه علانا ؟ تراك وحشتنا يا غالي .🌹🌹.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2605 ] نشر منذ 21 دقيقة
. راعــي الـددســـن .
يسلمك ربي من كل شر
جعل حسك يدوم
انشغلت كثير الفترة اللي راحت
حتى الايام القادمه راح يكون عندي
عمل مكثف في اغلب المناطق
حبيب وعزيز وغالي اخوي🌹
الف شكر لك💐💐💐