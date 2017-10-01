أسعار الوجبات السريعة في الإمارات بعد تطبيق الضريبة الانتقائية

أبو ظبي(صدى):

أعلنت مطاعم الوجبات السريعة التابعة لمجموعة “ أمريكانا ” في دولة الإمارات عن ارتفاع أسعار جميع الوجبات على قائمة المأكولات، بزيادة درهم واحد، وذلك بعد تطبيق الضريبة الانتقائية ابتداءً من اليوم الأحد.

وأوضحت مجموعة أميركانا في تصريحات أن “ أسعار الوجبات في مطاعم كنتاكي وبيزاهت وهارديز، خضعت لإجراء تعديلات على الوجبات التي تضم مشروبات غازية، وذلك اعتباراً من اليوم بعد تطبيق الضريبة الانتقائية في الإمارات ”.

وأكدت أميركانا أن “ قيمة وجبة مطاعم كنتاكي تويستر كومبو (مشروب غازي وبطاطس مقلية) التي تعد الأكثر مبيعاً، أصبحت 13 درهماً بعد أن كانت 12 درهم، كما أن الوجبة الكبيرة التي بلغت قيمتها 15 درهم باتت 16 درهم، لافتة إلى أن أسعار الشطائر (بدون كومبو) لم تتغير إذ لا تشمل مشروب غازي ”.

وبينت أن التعديلات تشمل جميع الوجبات دون استثناء، نتيجة تطبيق الضريبة الانتقائية في الدولة التي تفرض رفع أسعار المشروبات الغازية بنسبة 50%، يذكر أن لائحة الضريبة الانتقائية الجديدة تشمل المشروبات الغازية بنسبة 50% وجميع أنواع التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100%.