أسعار الوجبات السريعة في الإمارات بعد تطبيق الضريبة الانتقائية
أعلنت مطاعم الوجبات السريعة التابعة لمجموعة “ أمريكانا ” في دولة الإمارات عن ارتفاع أسعار جميع الوجبات على قائمة المأكولات، بزيادة درهم واحد، وذلك بعد تطبيق الضريبة الانتقائية ابتداءً من اليوم الأحد.
وأوضحت مجموعة أميركانا في تصريحات أن “ أسعار الوجبات في مطاعم كنتاكي وبيزاهت وهارديز، خضعت لإجراء تعديلات على الوجبات التي تضم مشروبات غازية، وذلك اعتباراً من اليوم بعد تطبيق الضريبة الانتقائية في الإمارات ”.
وأكدت أميركانا أن “ قيمة وجبة مطاعم كنتاكي تويستر كومبو (مشروب غازي وبطاطس مقلية) التي تعد الأكثر مبيعاً، أصبحت 13 درهماً بعد أن كانت 12 درهم، كما أن الوجبة الكبيرة التي بلغت قيمتها 15 درهم باتت 16 درهم، لافتة إلى أن أسعار الشطائر (بدون كومبو) لم تتغير إذ لا تشمل مشروب غازي ”.
وبينت أن التعديلات تشمل جميع الوجبات دون استثناء، نتيجة تطبيق الضريبة الانتقائية في الدولة التي تفرض رفع أسعار المشروبات الغازية بنسبة 50%، يذكر أن لائحة الضريبة الانتقائية الجديدة تشمل المشروبات الغازية بنسبة 50% وجميع أنواع التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100%.
القرشي[ عدد التعليقات: 1807 ] نشر منذ 3 ساعات
عندهم الزيادة ماتتعدى درهم او نص درهم يعني ريال او نص ريال رغم إرتفاع معدل دخل المواطن
و المقيم لديهم .
أما عندنا فالزيادات راكبة صواريخ تطير بسرعة الضوء السلعة إللي قيمتها عشرة ريال بترتفع لعشرين
ريال وربما اكثر رغم إنخفاض دخل المواطن مقارنةً بدولة كالإمارات … الله المستعان .
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 2 ساعتين
اصلا الوجبات السريعه بالامارات ارخص من السعودية
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 1 ساعة
فرق بين دوله الامارات يدير مطاعمهم عماله من شرق اسيا اكيد ستجد النظافه والامانه مع رقابه حكوميه قويه
بينما عندنا اغلب مطاعمنا يديرها عماله من دول عربيه مجاوره لا نظافه ولا ٠٠٠ ولا فيه رقابه عليهم
لو زادت التكلفه عليه هلله رفع السعر عليك خمس ريال
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19452 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكثر النعمه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4566 ] نشر منذ 13 دقيقة
طـــــــــــــــــــــــــــيب .