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  3. سيدة تعتدي على زوجها باداة حادة لرفضه خروجها بفستان قصير

سيدة تعتدي على زوجها باداة حادة لرفضه خروجها بفستان قصير

سيدة تعتدي على زوجها باداة حادة لرفضه خروجها بفستان قصير
القاهرة(صدى):

أقدمت زوجة مصرية على التعدي بالضرب على زوجها بأداة حادة، ودفع والده من على السلم ما تسبب في كير معصمه ، عقب مطالبته لها بارتداء ملابس محتشمه للخروج معه.

حيث حرر الزوج ” طارق.ج ” ، بلاغ في قسم شرطة أكتوبر في مصر ، يتهم فيه زوجته بتعديها عليه ضربًا وأحدثت به إصابات بالغة فى وجه وساقه بواسطه أداة حادة ودفعت والده من أعلى السلم مما سبب له كسرًا فى معصمه، كما أقامت محضرًا ضدهم يفيد بتعديهم على حريتها عندما رفض خروجها بفستان قصير كانت ترتديه.

وذكر الزوج البالغ من العمر 36 عامًا، ويعمل سكرتيرًا بإحدى الهيئات الحكومية، أن زوجته ” ضحى.ك ” ، دائمة التعنيف له وسليطة اللسان ومعتادة على الإساءة إليه، وأنها قامت بالرد على طلبه بارتداء ملابس محتشمة بضربه أمام والده وعندما سألها عن السبب، أكدت أنها شعرت بالإهانة بإبدائه النصيحة لها أمام والده، وعندها رفض خروجها معه طعنته بالمقص فى ساقه ودفعت والده أمام الجيران الذى أدلوا بشهادتهم فى الواقعة.

وأشار الزوج المعنف: ” أن زوجته أقامت دعوى طلاق للضرر ودعوى تبديد رغم طردها لى وحيازتها الشقة وكل محتوياتها وتهديدى بالبلطجية لعدم الاقتراب منها ” .

وأضاف الزوج: ذكرت أثناء جلسات تسوية النزاع بيننا أنى دائم التضييق عليها وأتعدى على حريتها، ورغم حفظ بلاغها لثبوت كذب إدعاءاتها وفق الشهود هددت بإقامة غيره وتوعدت بحبسى.


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 13252 ] نشر منذ 3 ساعات

اهبي يالمتسلطه ما هي هينه عندها بلطجيه
ما مدت يدها عليك الا وهي عارفه انك دجاجه

[ عدد التعليقات: 1473 ] نشر منذ 3 ساعات

ضحى بفستان قصير ومساء بدون فستان

[ عدد التعليقات: 813 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههه أقدمت زوجة مصرية على التعدي بالضرب على زوجها بأداة حادة وطعنته بالمقص فى ساقه !!
ودفعت والده من أعلى السلم مما سبب له كسرًا فى معصمه أمام الجيران الذى أدلوا بشهادتهم فى الواقعة !!
وأقامت دعوى طلاق للضرر ودعوى تبديد رغم طردها لى وحيازتها الشقة وكل محتوياتها !!!
وتهديدى بالبلطجية لعدم الاقتراب منها !!
تلك زوجة مؤهلة كى تدير عصابة قطاع طرق وسرقة بالاكراة وليست زوجة ههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذي مدرعة وراسها باقي فيه حب اسود منطحن
هذي حرمه يبيلها فركت خشم

[ عدد التعليقات: 753 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياحبيبي انت تستاهل اعطيتها وجه من اول ..حرمه مثل ذي قشها وبيت اهلها من الاول
لابوها لابو من رباها

[ عدد التعليقات: 5665 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا استغرب ليه ما يطلقها 🙀🙀
بس والله انها تصلح لربعنا 🤗🤗🤗🤗

[ عدد التعليقات: 14766 ] نشر منذ 1 ساعة

باين آنها قويه وطويلة لسان اذلفها بيت اهلها بس 😆

[ عدد التعليقات: 34656 ] نشر منذ 46 دقيقة

خيبه تخيبك يابعيد …

,, من اول طق كراعها وارسلها لاهلها ، قبحها الله ,, لاتصلح لتربية الابناء ,,

[ عدد التعليقات: 1535 ] نشر منذ 22 دقيقة

طلقها …. ويعوضك الله غيرها …..

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