سيدة تعتدي على زوجها باداة حادة لرفضه خروجها بفستان قصير
أقدمت زوجة مصرية على التعدي بالضرب على زوجها بأداة حادة، ودفع والده من على السلم ما تسبب في كير معصمه ، عقب مطالبته لها بارتداء ملابس محتشمه للخروج معه.
حيث حرر الزوج ” طارق.ج ” ، بلاغ في قسم شرطة أكتوبر في مصر ، يتهم فيه زوجته بتعديها عليه ضربًا وأحدثت به إصابات بالغة فى وجه وساقه بواسطه أداة حادة ودفعت والده من أعلى السلم مما سبب له كسرًا فى معصمه، كما أقامت محضرًا ضدهم يفيد بتعديهم على حريتها عندما رفض خروجها بفستان قصير كانت ترتديه.
وذكر الزوج البالغ من العمر 36 عامًا، ويعمل سكرتيرًا بإحدى الهيئات الحكومية، أن زوجته ” ضحى.ك ” ، دائمة التعنيف له وسليطة اللسان ومعتادة على الإساءة إليه، وأنها قامت بالرد على طلبه بارتداء ملابس محتشمة بضربه أمام والده وعندما سألها عن السبب، أكدت أنها شعرت بالإهانة بإبدائه النصيحة لها أمام والده، وعندها رفض خروجها معه طعنته بالمقص فى ساقه ودفعت والده أمام الجيران الذى أدلوا بشهادتهم فى الواقعة.
وأشار الزوج المعنف: ” أن زوجته أقامت دعوى طلاق للضرر ودعوى تبديد رغم طردها لى وحيازتها الشقة وكل محتوياتها وتهديدى بالبلطجية لعدم الاقتراب منها ” .
وأضاف الزوج: ذكرت أثناء جلسات تسوية النزاع بيننا أنى دائم التضييق عليها وأتعدى على حريتها، ورغم حفظ بلاغها لثبوت كذب إدعاءاتها وفق الشهود هددت بإقامة غيره وتوعدت بحبسى.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13252 ] نشر منذ 3 ساعات
اهبي يالمتسلطه ما هي هينه عندها بلطجيه
ما مدت يدها عليك الا وهي عارفه انك دجاجه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1473 ] نشر منذ 3 ساعات
ضحى بفستان قصير ومساء بدون فستان
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4556 ] نشر منذ 3 ساعات
ول ول ول مُصـــارِعَه ذي ماهــي حُــرمَه .😠😠😂😁.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19442 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 813 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههه أقدمت زوجة مصرية على التعدي بالضرب على زوجها بأداة حادة وطعنته بالمقص فى ساقه !!
ودفعت والده من أعلى السلم مما سبب له كسرًا فى معصمه أمام الجيران الذى أدلوا بشهادتهم فى الواقعة !!
وأقامت دعوى طلاق للضرر ودعوى تبديد رغم طردها لى وحيازتها الشقة وكل محتوياتها !!!
وتهديدى بالبلطجية لعدم الاقتراب منها !!
تلك زوجة مؤهلة كى تدير عصابة قطاع طرق وسرقة بالاكراة وليست زوجة ههههههههههههههه
jamal elmalki[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي مدرعة وراسها باقي فيه حب اسود منطحن
هذي حرمه يبيلها فركت خشم
ابو لما[ عدد التعليقات: 753 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياحبيبي انت تستاهل اعطيتها وجه من اول ..حرمه مثل ذي قشها وبيت اهلها من الاول
لابوها لابو من رباها
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5665 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا استغرب ليه ما يطلقها 🙀🙀
بس والله انها تصلح لربعنا 🤗🤗🤗🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14766 ] نشر منذ 1 ساعة
باين آنها قويه وطويلة لسان اذلفها بيت اهلها بس 😆
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34656 ] نشر منذ 46 دقيقة
خيبه تخيبك يابعيد …
,, من اول طق كراعها وارسلها لاهلها ، قبحها الله ,, لاتصلح لتربية الابناء ,,
كان زمان[ عدد التعليقات: 1535 ] نشر منذ 22 دقيقة
طلقها …. ويعوضك الله غيرها …..
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1091 ] نشر منذ 18 دقيقة
من حقها لم تجد دهكآ سبعاوي