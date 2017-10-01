سيدة تعتدي على زوجها باداة حادة لرفضه خروجها بفستان قصير

القاهرة(صدى):

أقدمت زوجة مصرية على التعدي بالضرب على زوجها بأداة حادة، ودفع والده من على السلم ما تسبب في كير معصمه ، عقب مطالبته لها بارتداء ملابس محتشمه للخروج معه.

حيث حرر الزوج ” طارق.ج ” ، بلاغ في قسم شرطة أكتوبر في مصر ، يتهم فيه زوجته بتعديها عليه ضربًا وأحدثت به إصابات بالغة فى وجه وساقه بواسطه أداة حادة ودفعت والده من أعلى السلم مما سبب له كسرًا فى معصمه، كما أقامت محضرًا ضدهم يفيد بتعديهم على حريتها عندما رفض خروجها بفستان قصير كانت ترتديه.

وذكر الزوج البالغ من العمر 36 عامًا، ويعمل سكرتيرًا بإحدى الهيئات الحكومية، أن زوجته ” ضحى.ك ” ، دائمة التعنيف له وسليطة اللسان ومعتادة على الإساءة إليه، وأنها قامت بالرد على طلبه بارتداء ملابس محتشمة بضربه أمام والده وعندما سألها عن السبب، أكدت أنها شعرت بالإهانة بإبدائه النصيحة لها أمام والده، وعندها رفض خروجها معه طعنته بالمقص فى ساقه ودفعت والده أمام الجيران الذى أدلوا بشهادتهم فى الواقعة.

وأشار الزوج المعنف: ” أن زوجته أقامت دعوى طلاق للضرر ودعوى تبديد رغم طردها لى وحيازتها الشقة وكل محتوياتها وتهديدى بالبلطجية لعدم الاقتراب منها ” .

وأضاف الزوج: ذكرت أثناء جلسات تسوية النزاع بيننا أنى دائم التضييق عليها وأتعدى على حريتها، ورغم حفظ بلاغها لثبوت كذب إدعاءاتها وفق الشهود هددت بإقامة غيره وتوعدت بحبسى.