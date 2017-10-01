حقيقة اندلاع ” تسونامي ” في المملكة نهاية 2017

نايف السالم(صدى):

نفى خبراء المركز الوطني للزلازل والبراكين المعلومات التي تداولتها وسائط إلكترونية عن زلازل مدمرة وأعاصير وتسونامي تهدد بلدان آسيا ودولًا خليجية، بينها المملكة، بنهاية عام 2017.

وأكد مدير المركز، التابع لهيئة المساحة الجيولوجية، المهندس هاني محمود زهران، أن الرسالة المتداولة في مقطع فيديو على تطبيق ” واتس آب ” ليس لها أي أساس علمي؛ لأنه ” لا يمكن التنبؤ بوقت ومكان حدوث الزلازل والأعاصير “.

وأضاف أن موجات تسونامي التي تتولد نتيجة الزلازل، والتي تحدث في غرب المحيط الهندي يكون لها تأثير بسيط ومحدود على عمان واليمن، لكنها غير مؤثرة على بقية دول الخليج.

وتابع زهران: ” أحيانًا تكون هناك توقعات مفتوحة وفقًا للشواهد والدراسات والأبحاث على فترات طويلة من السنوات، ومن الممكن أن تتعرض بعض المناطق المشهورة بالزلازل في العالم لاحتمالات الحدوث في الـ50 عامًا المقبلة “.

وكان أستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، قد رجح ألا تتجاوز قوة أي زلزال قد تشهده المملكة خلال السنوات الخمسين القادمة، 6.5 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح ” المسند ” -في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “- أن مؤشرات البيانات الإحصائية العلمية الجيولوجية، تشير إلى أن أقوى زلزال متوقع خلال الخمسين سنة القادمة في السعودية ستبلغ 6.5 درجات فقط.

وطالب المسند الجهات المعنية بتدريب الطلاب والطالبات في المدارس على كيفية مواجهة الزلازل وإخلاء المباني.