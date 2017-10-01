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بالصور.. صغار الباندا تتسبب في حالة فوضى بمركز أبحاث

بالصور.. صغار الباندا تتسبب في حالة فوضى بمركز أبحاث
بكين(صدى):

تسببت مجموعة من صغار الباندا في حالة فوضى بسبب محاولاتهم المستمرة أن يلعبوا ويمرحوا ويتنقلوا من مكان لآخر ، في مركز للأبحاث يقع في مدينة ” تشنغدو ” الصينية.

وفي الوقت ذاته، حاول المسئولون عن رعايتهم السيطرة عليهم، بحيث يصطفوا بجانب بعضهم البعض، لكن الأمر لم يكن سهلاً على الإطلاق.

وجاء في تقرير نشره مركز الابحاث ، أن عمر جميع صغار الباندا الذين ظهروا في اللقطات المرفقة أقل من عام واحد، حيث أن أن العام الحالي قد شهد ولادة 11 دب ” باندا ” في مركز الأبحاث، ومن الواضح أن الأشخاص المسئولين عن رعايتهم كانوا يواجهون صعوبة بالغة في السيطرة عليهم، وكان المشهد طريفاً للغاية.

ويشار إلى أن الظهور الأول لصغار ” الباندا ” قد حظي باهتمام بالغ من قبل مجموعة من الأشخاص الذين تجمعوا لمشاهدتهم والتقاط الصور لهم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 34656 ] نشر منذ 18 دقيقة

على راحتهم ,,

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