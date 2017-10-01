  • الأحد 1

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. عبده خال يكشف تفاصيل انضمامه لـ ” العتيبي ” ومنعه من اقتحام المسجد الحرام

بالفيديو.. عبده خال يكشف تفاصيل انضمامه لـ ” العتيبي ” ومنعه من اقتحام المسجد الحرام

بالفيديو.. عبده خال يكشف تفاصيل انضمامه لـ ” العتيبي ” ومنعه من اقتحام المسجد الحرام
طلال الغامدي(صدى):

كشف الكاتب الصحفي عبده خال إنه كان أحد رجال جهيمان العتيبي، وكان من الممكن أن يكون ضمن مجموعته التي اقتحمت المسجد الحرام لولا أن شقيقته منعته.

وأوضح عبده خال خلال حديثه في برنامج ” بالمختصر ” بقناة ” MBC ” أنه كان في الـ17 من العمر حينها وكان من ضمن الشباب النشطين الذين تم استقطابهم، وأنهم كانوا يتحركون في مجموعات منظمة، ويخرجون لدعوة الناس وتصحيح العقيدة.

وأوضح أنه طُلب منهم التحرك لمسجد الأمير متعب، حيث كان يتجمع رجال جهيمان، للاعتكاف هناك لمدة ثلاثة أيام، مضيفاً أن أخته الكبرى منعته من الذهاب بحجة أنه لا يزال صغيراً وليس له أن ينام خارج المنزل، وفي اليوم الرابع قام جهيمان باقتحام الحرم المكي.


الوسوم:, , , ,

8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34634 ] نشر منذ 2 ساعتين

ليتهم يدحرجون راسك ,, فاسد من اول وهاالحين ,,

[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 2 ساعتين

كويحه طلع صوته اقول اسكت ولا كلمه الله يرحم الملك فيصل –الله يعز الحكومه ركبتك التكوس=== وانته بضاعه في ايد جلابها

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم اني اعوذ بك من سوء المنقلب…انتقل من تطرف عقدي الى تطرف فكري

[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 36 دقيقة

قاتل الله الكذب والكذابين .

[ عدد التعليقات: 4545 ] نشر منذ 24 دقيقة

. أقــــــــــــــــــول علــــى شــــــــــــــــــحم .😠😡😠.

[ عدد التعليقات: 13251 ] نشر منذ 20 دقيقة

قويه قويه ودي ودي اصدق

[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 18 دقيقة

لاحول ولا قوة الا بالله
العلي العظيم
اللهم احفظنا لنا
ولاة امورنا والامن والا مان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *