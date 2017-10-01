بالفيديو.. عبده خال يكشف تفاصيل انضمامه لـ ” العتيبي ” ومنعه من اقتحام المسجد الحرام
كشف الكاتب الصحفي عبده خال إنه كان أحد رجال جهيمان العتيبي، وكان من الممكن أن يكون ضمن مجموعته التي اقتحمت المسجد الحرام لولا أن شقيقته منعته.
وأوضح عبده خال خلال حديثه في برنامج ” بالمختصر ” بقناة ” MBC ” أنه كان في الـ17 من العمر حينها وكان من ضمن الشباب النشطين الذين تم استقطابهم، وأنهم كانوا يتحركون في مجموعات منظمة، ويخرجون لدعوة الناس وتصحيح العقيدة.
وأوضح أنه طُلب منهم التحرك لمسجد الأمير متعب، حيث كان يتجمع رجال جهيمان، للاعتكاف هناك لمدة ثلاثة أيام، مضيفاً أن أخته الكبرى منعته من الذهاب بحجة أنه لا يزال صغيراً وليس له أن ينام خارج المنزل، وفي اليوم الرابع قام جهيمان باقتحام الحرم المكي.
عبده خال: كنت أحد رجالات جهيمان!#بالمختصر pic.twitter.com/FOMnvHxv1W
— بالمختصر (@belmokhtasartv) September 29, 2017
عبده خال: جماعة الإخوان استغلت الشباب الحركي الثائر على المجتمع#بالمختصر pic.twitter.com/y0DqTwybu5
— بالمختصر (@belmokhtasartv) September 29, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34634 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليتهم يدحرجون راسك ,, فاسد من اول وهاالحين ,,
العرجاني[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 2 ساعتين
كويحه طلع صوته اقول اسكت ولا كلمه الله يرحم الملك فيصل –الله يعز الحكومه ركبتك التكوس=== وانته بضاعه في ايد جلابها
زعيم ملكي وافتخر[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اني اعوذ بك من سوء المنقلب…انتقل من تطرف عقدي الى تطرف فكري
زائر[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 36 دقيقة
قاتل الله الكذب والكذابين .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1084 ] نشر منذ 33 دقيقة
يعني الحين انت مزبوط
منت اردى فكرآ من اول يابو الليل
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4545 ] نشر منذ 24 دقيقة
. أقــــــــــــــــــول علــــى شــــــــــــــــــحم .😠😡😠.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13251 ] نشر منذ 20 دقيقة
قويه قويه ودي ودي اصدق
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 18 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله
العلي العظيم
اللهم احفظنا لنا
ولاة امورنا والامن والا مان