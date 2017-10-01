تفعيل قانون حظر النقاب في النمسا

فيينا(صدى):

بدأ اليوم الأحد الأول من أكتوبر في النمسا التطبيق الفعلي لقانون حظر ارتداء كل ما من شأنه تغطية الوجه في الأماكن العامة، ويشمل نقاب وحجاب النساء المسلمات، وكذلك الأقنعة التنكرية والطبية دون إذن طبي.

ويفرض القانون على المخالفين غرامة قدرها 150 يورو، كما أن من يرفض الامتثال على الفور لتعليمات وكالات إنفاذ القانون، سيتم اصطحابه إلى الشرطة لإجراء محادثة توضيحية معه .

وبذلك تنضم النمسا للدول التي تقر هذا القانون مثل فرنسا وبلجيكا تدابيروالجابون والسنغال والكاميرون وبلغاريا وكانتون تيسينو السويسري .