بالصور.. مالك “فيرجن” يرتدي الشماغ أثناء زيارته لمدائن صالح

علي القحطاني(صدى):

أبدى رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون مؤسس مجموعة ” فيرجن ” الشهيرة، سعادته بزيارته الأولى إلى المملكة، واصفاً إياها بالساحرة.

ونشر برانسون على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، صوراً له أثناء ارتدائه الشماغ، حينما كان في زيارة لموقع مدائن صالح بمحافظة العلا، كما نشر صورة له وهو يسبح في مياه البحر الأحمر، وذلك أثناء تفقده للمشروع السياحي الذي سيقام على 50 جزيرة بين مدينتي أملج والوجه، بالإضافة إلى صورة أخرى بجوار قطار لورانس.

وقال ريتشارد برانسون التي تمتلك شركته 400 فرع حول العالم: ” أستمتع الآن بأول زيارة رائعة لي إلى المملكة العربية السعودية، وشاهدت بلداً جميلاً ذا طبيعة خلابة غير مكتشف، ومشروعاً مثيراً يستعد لاستقبال السياح “.