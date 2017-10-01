وفاة عامل نظافة صائما أثناء انتظاره صلاة الفجر في ينبع

طلال الغامدي(صدى):

توفي عبدالسلام البنقالي، عامل نظافة من الجنسية البنغالية، أمس السبت، بأحد المساجد في ينبع الصناعية أثناء قراءته للقرآن الكريم بين وقت الآذان وإقامة صلاة الفجر.

وأفاد أحد مرافقي العامل، بأن المتوفى عامل ستيني يعمل في شركة متعاقدة مع الهيئة الملكية بإدارة المرافق العامة منذ 7 سنوات، مشيرا إلى أنه توفي بين فترة الأذان والإقامة وهو صائم ويقرأ القرآن.

ونعى رئيس المسؤولية الاجتماعية بالهيئة الملكية بينبع مروان الكعكي العامل، مؤكدا أنه كان من أول الحاضرين للمسجد، وكان حريصا على رفع الأذان.