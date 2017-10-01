وفاة عامل نظافة صائما أثناء انتظاره صلاة الفجر في ينبع
توفي عبدالسلام البنقالي، عامل نظافة من الجنسية البنغالية، أمس السبت، بأحد المساجد في ينبع الصناعية أثناء قراءته للقرآن الكريم بين وقت الآذان وإقامة صلاة الفجر.
وأفاد أحد مرافقي العامل، بأن المتوفى عامل ستيني يعمل في شركة متعاقدة مع الهيئة الملكية بإدارة المرافق العامة منذ 7 سنوات، مشيرا إلى أنه توفي بين فترة الأذان والإقامة وهو صائم ويقرأ القرآن.
ونعى رئيس المسؤولية الاجتماعية بالهيئة الملكية بينبع مروان الكعكي العامل، مؤكدا أنه كان من أول الحاضرين للمسجد، وكان حريصا على رفع الأذان.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20222 ] نشر منذ 5 ساعات
يامااااال الجنه الباااارده
يحظه يروح يصلي عند ربه
ويدخل مع باب الريان..
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 5 ساعات
اللة يحسن خاتمتنا الله يرحمة ويغفرة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20222 ] نشر منذ 5 ساعات
مات بين يدي ربه
وفي بيت ربه
وهو جالس يقرأ كتاب ربه
وينتظر فرض ربه
ياالله تكرمنا بحسن خاتمته
مثل ماأكرمته👋
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4530 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول ولاقوة إلا بالله . الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34617 ] نشر منذ 5 ساعات
رحمه الله واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان ,, آمين ,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4908 ] نشر منذ 4 ساعات
رحمه الله رحمه واسعه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20222 ] نشر منذ 1 ساعة
صرنا ف زمن الموت فيه راحه
لكل حي🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13242 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله
الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه
خاتمه طيبه ان شاء الله
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 872 ] نشر منذ 30 دقيقة
لقد اعد لمثل اليوم ونال بفضل الله ورحمته وكثير منا يتمنى خاتمه مثل هذه والطريق مفتوح أمامنا ورحمة الله واسعه نسأل الله ان يختم لنا وللمسلمين مثل هذه الخاتمه آمين
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 21 دقيقة
وما نيل
الأماني بالتمني
ولكن تأخذ الدنيا غلابا
انما الأعمال
بالخواتيم
ي الله تقبض روحي وانا ع خاتمة طيبة
واموت ولا في قلبي غل ولا حقد ع احد
خاتمه زينه رحمك الله رحمة الابرار