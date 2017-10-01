اختفاء 5 ملايين درهم من حساب بنكي في دبي

دبي(صدى):

قام موظف بأحد بنوك دبي بالاشتراك مع آخرين، بسرقة مبلغ يقارب 5 ملايين درهم من حساب عميل خليجي، أودع المبلغ في حسابه، ولم يجر عليه أي عمليات لمدة 6 أشهر.

وأوضح العميل، أنه توجه للبنك الذي أودع في المبلغ الضخم، بعد 6 أشهر من إيداعه به، وفوجئ بمحاسب البنك يبلغه بأن الحساب مغلق وبدون رصيد، بعد سحب المبلغ بالكامل من قبل صاحبه.

وبالبحث والتحري تبين اشتراك أحد موظفي البنك “عربي الجنسية”، بالتنسيق مع متهم آخر “إفريقي الجنسية”، في التلاعب بالبيانات، وتزوير توقيع صاحب الحساب، وسحب المبلغ، وتسليمه إلى متهم ثالث لا يزال البحث جارياً عنه، حيث يواجه المتهمون تهمة الاستيلاء على مبلغ 5 ملايين درهم.

واكتشفت الشرطة أن المحاسب ساعد المتهم الثاني الإفريقي باستمارة تفعيل حساب الضحية، ثم تفويضه بالسحب النقدي، بتوقيع مزور منسوب للضحية، ثم زورا طلب إغلاق الحساب، بعد سحب المبلغ المودع فيه.

كما اتضح أن المتهم الأول أوهم مديره في البنك بأنه تحقق من شخصية صاحب الحساب، واطلع على أصل بطاقة هويته، على غير الحقيقة، كما وفر للمتهم الثاني الإفريقي صورة بطاقة الهوية لصاحب الحساب، ونموذج التوقيع المعتمد، حتى يمكنه من الاستيلاء على المبلغ.