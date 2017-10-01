الشيخ ناصر الشثري في ” العناية المركزة “

حمود العنزي(صدى):

طالب رجل الأعمال والأكاديمي الدكتور خالد آل سعود، بالدعاء لفضيلة الشيخ ناصر الشثري، والذي تم إدخاله قسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

وغرد خالد آل سعود، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” دعواتكم -في ظهر الغيب- لرجل الدولة والخير والدنا الشيخ ناصر الشثري، والذي تم إدخاله العناية المركزة في أحد المستشفيات.. كم يعجز لساني عن وصف مدى طيبة ووفاء هذا الشيخ الجليل “.