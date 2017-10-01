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الشيخ ناصر الشثري في ” العناية المركزة “

الشيخ ناصر الشثري في ” العناية المركزة “
حمود العنزي(صدى):

طالب رجل الأعمال والأكاديمي الدكتور خالد آل سعود، بالدعاء لفضيلة الشيخ ناصر الشثري، والذي تم إدخاله قسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات.
وغرد خالد آل سعود، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” دعواتكم -في ظهر الغيب- لرجل الدولة والخير والدنا الشيخ ناصر الشثري، والذي تم إدخاله العناية المركزة في أحد المستشفيات.. كم يعجز لساني عن وصف مدى طيبة ووفاء هذا الشيخ الجليل “.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 20211 ] نشر منذ 1 ساعة

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل
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العظيم
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أن
يشفيه👋

[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 56 دقيقة

طهور لا بأس عليك

[ عدد التعليقات: 34617 ] نشر منذ 20 دقيقة

اللهم اشفيه وعافيه منما الم فيه ,, آمين ,,

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