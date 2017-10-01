الشيخ ناصر الشثري في ” العناية المركزة “
طالب رجل الأعمال والأكاديمي الدكتور خالد آل سعود، بالدعاء لفضيلة الشيخ ناصر الشثري، والذي تم إدخاله قسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات.
وغرد خالد آل سعود، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” دعواتكم -في ظهر الغيب- لرجل الدولة والخير والدنا الشيخ ناصر الشثري، والذي تم إدخاله العناية المركزة في أحد المستشفيات.. كم يعجز لساني عن وصف مدى طيبة ووفاء هذا الشيخ الجليل “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20211 ] نشر منذ 1 ساعة
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه
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يشفيه👋
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 830 ] نشر منذ 56 دقيقة
طهور لا بأس عليك
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4524 ] نشر منذ 35 دقيقة
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34617 ] نشر منذ 20 دقيقة
اللهم اشفيه وعافيه منما الم فيه ,, آمين ,,