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  3. رئيس القادسية سلبت منا نقاط مباراة الهلال بسبب التحكيم

رئيس القادسية سلبت منا نقاط مباراة الهلال بسبب التحكيم




13 تعليق

[ عدد التعليقات: 1447 ] نشر منذ 15 ساعة

يا ويلك. تقول الحكم سيّء وسلب النتيجة. توقف وتفرم. بالأمس جحفلي يسرح ويمرح. بخط ال١٨. ولا حسيب ولا رقيب بلنتيات بالكوم. وياسر يسحب والزوري يسقط والأيادي. شغالة. صد للكرات. والحكم يتغاضى علنا. لازم يفوز الهلال. وإلا ستسلط عليه المشانق. ومن قبل القادسية النصر والاتحاد. وإلا الباطن. والفيحاء. وعد. عيب ما يحصل.

[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 15 ساعة

اسمع صياح أكثر محد قالك ماتطلب حكام أجانب

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 15 ساعة

في مثل ينطبق على رئيس القادسيه ( لمن تشتكي حبة القمح اذا كان القاضي دجاجه ) بس الله سبحانه وتعالى يمهل السنافر والله مهزله تذكرت قصة القبطي الذي فاز في سباق الخيل في عهد عمر ابن الخطاب فضربه والي مصر كف لأنه فاز على ولده فشتكاه لأمير المؤمنين وحكم بالقصاص من والي مصر ليت معنا في الرياضه من هو حازم ويملك قوة مثل درة عمر رضي الله عنه لاتحزن يا رئيس القادسيه الواسطات من قديم الأزل كان فوز بالغش/ ان شاء الله يصل الأمر للملك سلمان ويلغي نادي السنافر ويشطبه نهائياً من الكره السعوديه لأنه هو أساس العنصريه والكره والحقد والحكومه تحارب الفساد في كل مكان / وصلت بالسنافر يوم فازوا على إيران يضعوه انتصار للأمة الإسلاميه نسوا أن الأبطال الحقيقيين من هم يقدمون ارواحهم فداء للحرمين الشريفين وللوطن هؤولاء الابطال الحقيقيين

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 14 ساعة

طبعا ملخص المباراه
11 لاعب للقادسيه
14 لاعب مع الهلال بما فيهم رئيس الطاقم
0000 الحكام ٠٠٠٠ يقدروا ضروف الفريق السنفور ويتعاطفوا معه

[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 9 ساعات

طبعا الحاقد ذو القلب الاسوووود لن يرى بلنتي ادواردو الغير محسوب وكالعاده سيبحث عن حتى فاول ضد الهلال
ياااااااااعمري يالزعيم
حارقهم
قاهرهم
ان فزت او تعادلت او خسرت
يزيد حبك كلما شفنا قلوبهم وحقدهم زاد
زيدووووا حقدااااااا
نزيد هيااااام وعشقااااا
بزعيم اسيا
شخصيا تمنيت لو فيه طرد لاعب او بلنتي بالخطأ او اي شي للهلال
لنستمتع بالصيااااااااااااح
طررررررررررب ياناس والله طرررررررررب

[ عدد التعليقات: 2043 ] نشر منذ 3 ساعات

ابوسليمان 😂😂👍🏻

[ عدد التعليقات: 2043 ] نشر منذ 3 ساعات

في بعض الجماهير الله يهدايهم
مساكين مااقدر اسميهم
حتى جماهير الحرباء !!
لانهم كل اسبوع بلون اكثر
من الحرباء😂
اهم شيء يكون ضد الهلال 🤔💙
اتشرف انا اطلق عليهم جماهير :
قوس قزح 😂😂😂 🌈

[ عدد التعليقات: 2043 ] نشر منذ 3 ساعات

في بعض الجماهير الله يهديهم
مساكين مااقدر اسميهم
حتى جماهير الحرباء !!
لانهم كل اسبوع بلون اكثر
من الوان الحرباء😂
اهم شيء يكون ضد الهلال 🤔💙
اتشرف انا اطلق عليهم جماهير :
قوس قزح 😂😂😂 🌈

[ عدد التعليقات: 1312 ] نشر منذ 49 دقيقة

صارت اسطوانه معروفه الحكم عذر البليد مسح السبوره. كيف تسكت جمهور فريقك اذا انهزم حطها بالحكم 😂 . ياشيخ روح بس الهلال ما يحتاج حكم كل سنه يصقع الفرق بالحكم الاجنبي محليا وآسيويا. أخذ الدوري بالحكم الاجنبي .
بعدين وينكم عن الانديه الثانيه ما شفتو اش سوي الحكم مع الأهلي والباطن .انظلم الباطن
لكن لا يرمي إلا الشجره المثمره. إضغط المضغوط أكثر 😂
قبل ما نختم شكرا للحكم الفوده في اكشن يادوري وضح كل شي 👍

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 7 دقائق

سنافري والله ما الومكم ياعمي كل شي صار على المكشوف حتى المنتخب كنا نحبه ونحب لاعبينه صرنا نكرهه بسبب كثرة لعيبة السنافر مقارنه بالانديه نتمنى خصخصة الانديه بأسرع وقت حتى المستور ينكشف للعامه
صار الأهلي شماعه لكم انتم من عهد المرحوم بإذن الله عبدالرحمن بن سعود والأنديه تشتكي من ضلمكم وانحياز الحكام لكم

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 6 دقائق

ابو سليمان تراكم سنافر جنب بعض الانديه تبون تطلعوا فوق بس والله سنافر حتى السنافر لابسه طواقي

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