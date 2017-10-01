رئيس القادسية سلبت منا نقاط مباراة الهلال بسبب التحكيم

الأحد 1
أكتوبر
يا ويلك. تقول الحكم سيّء وسلب النتيجة. توقف وتفرم. بالأمس جحفلي يسرح ويمرح. بخط ال١٨. ولا حسيب ولا رقيب بلنتيات بالكوم. وياسر يسحب والزوري يسقط والأيادي. شغالة. صد للكرات. والحكم يتغاضى علنا. لازم يفوز الهلال. وإلا ستسلط عليه المشانق. ومن قبل القادسية النصر والاتحاد. وإلا الباطن. والفيحاء. وعد. عيب ما يحصل.
اسمع صياح أكثر محد قالك ماتطلب حكام أجانب
في مثل ينطبق على رئيس القادسيه ( لمن تشتكي حبة القمح اذا كان القاضي دجاجه ) بس الله سبحانه وتعالى يمهل السنافر والله مهزله تذكرت قصة القبطي الذي فاز في سباق الخيل في عهد عمر ابن الخطاب فضربه والي مصر كف لأنه فاز على ولده فشتكاه لأمير المؤمنين وحكم بالقصاص من والي مصر ليت معنا في الرياضه من هو حازم ويملك قوة مثل درة عمر رضي الله عنه لاتحزن يا رئيس القادسيه الواسطات من قديم الأزل كان فوز بالغش/ ان شاء الله يصل الأمر للملك سلمان ويلغي نادي السنافر ويشطبه نهائياً من الكره السعوديه لأنه هو أساس العنصريه والكره والحقد والحكومه تحارب الفساد في كل مكان / وصلت بالسنافر يوم فازوا على إيران يضعوه انتصار للأمة الإسلاميه نسوا أن الأبطال الحقيقيين من هم يقدمون ارواحهم فداء للحرمين الشريفين وللوطن هؤولاء الابطال الحقيقيين
طبعا ملخص المباراه
11 لاعب للقادسيه
14 لاعب مع الهلال بما فيهم رئيس الطاقم
0000 الحكام ٠٠٠٠ يقدروا ضروف الفريق السنفور ويتعاطفوا معه
تستاهلون ذوقوا مثل ماذاق باقي الاندية
طبعا الحاقد ذو القلب الاسوووود لن يرى بلنتي ادواردو الغير محسوب وكالعاده سيبحث عن حتى فاول ضد الهلال
ياااااااااعمري يالزعيم
حارقهم
قاهرهم
ان فزت او تعادلت او خسرت
يزيد حبك كلما شفنا قلوبهم وحقدهم زاد
زيدووووا حقدااااااا
نزيد هيااااام وعشقااااا
بزعيم اسيا
شخصيا تمنيت لو فيه طرد لاعب او بلنتي بالخطأ او اي شي للهلال
لنستمتع بالصيااااااااااااح
طررررررررررب ياناس والله طرررررررررب
ابوسليمان 😂😂👍🏻
في بعض الجماهير الله يهدايهم
مساكين مااقدر اسميهم
حتى جماهير الحرباء !!
لانهم كل اسبوع بلون اكثر
من الحرباء😂
اهم شيء يكون ضد الهلال 🤔💙
اتشرف انا اطلق عليهم جماهير :
قوس قزح 😂😂😂 🌈
في بعض الجماهير الله يهديهم
مساكين مااقدر اسميهم
حتى جماهير الحرباء !!
لانهم كل اسبوع بلون اكثر
من الوان الحرباء😂
اهم شيء يكون ضد الهلال 🤔💙
اتشرف انا اطلق عليهم جماهير :
قوس قزح 😂😂😂 🌈
صارت اسطوانه معروفه الحكم عذر البليد مسح السبوره. كيف تسكت جمهور فريقك اذا انهزم حطها بالحكم 😂 . ياشيخ روح بس الهلال ما يحتاج حكم كل سنه يصقع الفرق بالحكم الاجنبي محليا وآسيويا. أخذ الدوري بالحكم الاجنبي .
بعدين وينكم عن الانديه الثانيه ما شفتو اش سوي الحكم مع الأهلي والباطن .انظلم الباطن
لكن لا يرمي إلا الشجره المثمره. إضغط المضغوط أكثر 😂
قبل ما نختم شكرا للحكم الفوده في اكشن يادوري وضح كل شي 👍
سنافري والله ما الومكم ياعمي كل شي صار على المكشوف حتى المنتخب كنا نحبه ونحب لاعبينه صرنا نكرهه بسبب كثرة لعيبة السنافر مقارنه بالانديه نتمنى خصخصة الانديه بأسرع وقت حتى المستور ينكشف للعامه
صار الأهلي شماعه لكم انتم من عهد المرحوم بإذن الله عبدالرحمن بن سعود والأنديه تشتكي من ضلمكم وانحياز الحكام لكم
ابو سليمان تراكم سنافر جنب بعض الانديه تبون تطلعوا فوق بس والله سنافر حتى السنافر لابسه طواقي
بالتوفيق
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ص ص ص[ عدد التعليقات: 1447 ] نشر منذ 15 ساعة
يا ويلك. تقول الحكم سيّء وسلب النتيجة. توقف وتفرم. بالأمس جحفلي يسرح ويمرح. بخط ال١٨. ولا حسيب ولا رقيب بلنتيات بالكوم. وياسر يسحب والزوري يسقط والأيادي. شغالة. صد للكرات. والحكم يتغاضى علنا. لازم يفوز الهلال. وإلا ستسلط عليه المشانق. ومن قبل القادسية النصر والاتحاد. وإلا الباطن. والفيحاء. وعد. عيب ما يحصل.
بوخالد[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 15 ساعة
اسمع صياح أكثر محد قالك ماتطلب حكام أجانب
مرسيدس[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 15 ساعة
في مثل ينطبق على رئيس القادسيه ( لمن تشتكي حبة القمح اذا كان القاضي دجاجه ) بس الله سبحانه وتعالى يمهل السنافر والله مهزله تذكرت قصة القبطي الذي فاز في سباق الخيل في عهد عمر ابن الخطاب فضربه والي مصر كف لأنه فاز على ولده فشتكاه لأمير المؤمنين وحكم بالقصاص من والي مصر ليت معنا في الرياضه من هو حازم ويملك قوة مثل درة عمر رضي الله عنه لاتحزن يا رئيس القادسيه الواسطات من قديم الأزل كان فوز بالغش/ ان شاء الله يصل الأمر للملك سلمان ويلغي نادي السنافر ويشطبه نهائياً من الكره السعوديه لأنه هو أساس العنصريه والكره والحقد والحكومه تحارب الفساد في كل مكان / وصلت بالسنافر يوم فازوا على إيران يضعوه انتصار للأمة الإسلاميه نسوا أن الأبطال الحقيقيين من هم يقدمون ارواحهم فداء للحرمين الشريفين وللوطن هؤولاء الابطال الحقيقيين
مرسيدس[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 14 ساعة
طبعا ملخص المباراه
11 لاعب للقادسيه
14 لاعب مع الهلال بما فيهم رئيس الطاقم
0000 الحكام ٠٠٠٠ يقدروا ضروف الفريق السنفور ويتعاطفوا معه
عبدالله الغامدي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 ساعة
تستاهلون ذوقوا مثل ماذاق باقي الاندية
ابو سليمان12345[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 9 ساعات
طبعا الحاقد ذو القلب الاسوووود لن يرى بلنتي ادواردو الغير محسوب وكالعاده سيبحث عن حتى فاول ضد الهلال
ياااااااااعمري يالزعيم
حارقهم
قاهرهم
ان فزت او تعادلت او خسرت
يزيد حبك كلما شفنا قلوبهم وحقدهم زاد
زيدووووا حقدااااااا
نزيد هيااااام وعشقااااا
بزعيم اسيا
شخصيا تمنيت لو فيه طرد لاعب او بلنتي بالخطأ او اي شي للهلال
لنستمتع بالصيااااااااااااح
طررررررررررب ياناس والله طرررررررررب
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 2043 ] نشر منذ 3 ساعات
ابوسليمان 😂😂👍🏻
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 2043 ] نشر منذ 3 ساعات
في بعض الجماهير الله يهدايهم
مساكين مااقدر اسميهم
حتى جماهير الحرباء !!
لانهم كل اسبوع بلون اكثر
من الحرباء😂
اهم شيء يكون ضد الهلال 🤔💙
اتشرف انا اطلق عليهم جماهير :
قوس قزح 😂😂😂 🌈
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 2043 ] نشر منذ 3 ساعات
في بعض الجماهير الله يهديهم
مساكين مااقدر اسميهم
حتى جماهير الحرباء !!
لانهم كل اسبوع بلون اكثر
من الوان الحرباء😂
اهم شيء يكون ضد الهلال 🤔💙
اتشرف انا اطلق عليهم جماهير :
قوس قزح 😂😂😂 🌈
صداوي[ عدد التعليقات: 1312 ] نشر منذ 49 دقيقة
صارت اسطوانه معروفه الحكم عذر البليد مسح السبوره. كيف تسكت جمهور فريقك اذا انهزم حطها بالحكم 😂 . ياشيخ روح بس الهلال ما يحتاج حكم كل سنه يصقع الفرق بالحكم الاجنبي محليا وآسيويا. أخذ الدوري بالحكم الاجنبي .
بعدين وينكم عن الانديه الثانيه ما شفتو اش سوي الحكم مع الأهلي والباطن .انظلم الباطن
لكن لا يرمي إلا الشجره المثمره. إضغط المضغوط أكثر 😂
قبل ما نختم شكرا للحكم الفوده في اكشن يادوري وضح كل شي 👍
مرسيدس[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 7 دقائق
سنافري والله ما الومكم ياعمي كل شي صار على المكشوف حتى المنتخب كنا نحبه ونحب لاعبينه صرنا نكرهه بسبب كثرة لعيبة السنافر مقارنه بالانديه نتمنى خصخصة الانديه بأسرع وقت حتى المستور ينكشف للعامه
صار الأهلي شماعه لكم انتم من عهد المرحوم بإذن الله عبدالرحمن بن سعود والأنديه تشتكي من ضلمكم وانحياز الحكام لكم
مرسيدس[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 6 دقائق
ابو سليمان تراكم سنافر جنب بعض الانديه تبون تطلعوا فوق بس والله سنافر حتى السنافر لابسه طواقي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19472 ] نشر منذ 4 دقائق
بالتوفيق