شاعر قطري: خادم الحرمين خط أحمر.. وأدعو لتميم بالهداية

طلال الضوي(صدى):

أكد الشاعر القطري ” محمد بن فطيس المري ” ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خط أحمر، لا يجوز لأحد تعديه، قائلا: : ” التطاول على رموز الخليج والملك سلمان لا يرضينا، وأدعو لتميم بن حمد بالهداية، كما أن سحب جنسية الشيخ ” ابن شريم ” يمس آل مرة جميعًا ولن نسكت ” .

وأضاف أثناء كلمته بحفل ” آل مرة ” مساء أمس الجمعة في مركز ” نطاع ” ؛ تضامنًا مع الشيخ ” طالب بن لاهوم بن شريم ” ، عقب سحب جنسيته من النظام القطري، أن جهود المملكة، في توسعة الحرم وأمن الحجاج لا يمكن تجاهلها، كما أن التطاول على المقدسات وخادم الحرمين خط من نار، وموقف شيخ آل مرة يحسب له؛ فهو مع وحدة الخليج ” .