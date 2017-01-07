الهلال يستدعي 8 لاعبين من الشباب للانضمم إلى معسكر أبو ظبي

معاذ محمود (صدى):
استأنف الفريق الأول ركة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم السبت تدريباته، بعد الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، وتركزت الحصه التدريبيه في مجملها على الجانبين البدني والفني.
وشهد المران مشاركة عددا من لاعبي الفريق الاولمبي لكرة القدم فيما لم يشارك اللاعبون المستبعدون من الفريق الهلالي خلال الفتره الشتوية، وواصل عبدالله الحافظ برنامجه التأهيلي بالجري.
ولم يتواجد المدير الفني "رامون دياز" ومساعده "ايمليانو دياز" بمران الفريق مساء السبت، حيث يتواجد دياز ومساعده في ابوظبي وذلك للوقوف على استعدادات معسكر الفريق.
كما استدعى دياز ثمانية لاعبين من الفريق الأولمبي بالاضافه للاعب شباب الهلال ناصر الدوسري للمغادره مع الفريق إلى أبوظبي والمشاركه بالتدريبات.
ويواصل الفريق تدريباته صباح يوم غد الاحد، قبل أن تغادر بعثة الفريق عصرا إلى ابوظبي لاقامة معسكر اعدادي لمدة 7 أيام.