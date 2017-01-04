نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

منتخب السلة يخسر أمام مصر في البطولة العربية ويتأهل لدور الـ8

Time منذ 3 سنوات
Views 2200
منتخب السلة يخسر أمام مصر في البطولة العربية ويتأهل لدور الـ8

معاذ محمود (صدى):
تلقى منتخب كرة السلة، هزيمة أمام المنتخب المصري بنتيجة 73 – 50، في المباراة التي أقيمت ضمن البطولة العربية التي تقام في القاهرة في نسختها رقم 22.

وصعد منتخب السلة المصري بقيادة مديره الفني الإسباني أورينجا إلى دور الأربعة برفقة منتخب المغرب المتصدر بعدما احتل الفراعنة المركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما ضرب منتخب السعودية موعداً مع الإمارات في دور ربع النهائي بعد غدٍ الجمعة بعد احتلال المنتخب السعودي المركز الرابع برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الإمارات.

ويلعب الجمعة أيضاً منتخب البحرين صاحب المركز الثالث مع المنتخب الجزائري صاحب المركز السادس والأخير.

وينتظر منتخب المغرب مواجهة الفائز من لقاء السعودية والإمارات في دور الأربعة يوم السبت المقبل بينما يلعب منتخب مصر مع الفائز من لقاء الجزائر والبحرين.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عدو الخونة
الازمات رغم مافيها من محن الا انها ايضا لا تخلوا من المنح فهي دائما تعري او تنزع ذلك القشر الرقيق الذي يتخفى خلفه من في قلوبهم مرض ويفرعون عن عما يستبطونه من سوء طوية وانتهازية واستغلال لمصائب الناس في تحقيق ماربهم الغير مشورعه ضد البلد واهله من فساد وشرور وكل سيحاول ارباك الوضع وفرط النظام واثارة الفوضى وكسر القوانين حسب شره وقديما فطن لذلك عمر رضي الله عنه عندما قال عجبت لجلد المنافق وخور المسلم واذا اردت التاكد من مصداقية هذا انظر مثالا عليه جلد عبدول المخذول ولو قدر وهداه الله لريته على اكبر احتمال يمشي مع الساس وكانه لم يكن شيطانا في الشر والفساد والافساد يوما ما
إبن سمومة
هههههههههههههههه رحم الله الشيخ علي الطنطاوي ,وغفر له ووالداي،وجميع أموات المسلمين..
شمالي تبوك الورد
المقطع هاذا شفته قبل يومين اوثلاثه متى صار يوم الجمعة ياصدى عليكم التاكد من الخبر قبل نشره
إبن سمومة
الله يرحمه ويغفرله،
عدو الخونة
مثال من الاف الامثلة يدس في اضبارة خيانة عبدول المخذول مع صفعه بالنعال على ام راسه عل وعسى تنفك عنه لعنة المتعة وعقدة التشفي ومحاولة اهلاك اكبر عدد ممكن البشر عبر محاولاته اليائسة في كسر العزل الصحي الذي تقوم فيه حكومتنا ممثلة بوزارة الصحة لمحاصرة وباء كورونا ونسخة منه مطورة تتناسب مع تطوره الفكري بمعرفه الاخر فيصل

أخر الأخبار

باجندوح: لن أعود للدوري السعودي أبدًا
باجندوح: لن أعود للدوري السعودي أبدًا
Time منذ ساعة Views 2153
بالصور..وصول 153 مواطنًا إلى مطار حائل الدولي قادمين من مدريد
بالصور..وصول 153 مواطنًا إلى مطار حائل الدولي قادمين من مدريد
Time منذ ساعة Views 1849
بالصور.. لحظة إفطار رجال الأمن أثناء القيام بعملهم في جازان
بالصور.. لحظة إفطار رجال الأمن أثناء القيام بعملهم في جازان
Time منذ ساعة Views 2025
خدمة جديدة من " فيسبوك " تضرب " زووم "
خدمة جديدة من " فيسبوك " تضرب " زووم "
Time منذ ساعة Views 1671
فريق أطباء صيني يطير لمعاينة حالة زعيم كوريا الشمالية
فريق أطباء صيني يطير لمعاينة حالة زعيم كوريا الشمالية
Time منذ ساعتين Views 3317
تعليق سعد الفرج على " هوشة " طارق العلي وحسن البلام
تعليق سعد الفرج على " هوشة " طارق العلي وحسن البلام
Time منذ ساعتين Views 759
عادل الكلباني يرد على تهمة التكسب بالدين
عادل الكلباني يرد على تهمة التكسب بالدين
Time منذ ساعتين Views 745
الانتقادات تطال " مخرج 7 " من الحلقة الأولى
الانتقادات تطال " مخرج 7 " من الحلقة الأولى
Time منذ ساعتين Views 1713
عدنان جستنيه : اللاعب دا كوستا هو صاحب المشكلة
عدنان جستنيه : اللاعب دا كوستا هو صاحب المشكلة
Time منذ ساعتين Views 324
الفراغ يقتل مدير الجزيرة " المفصول " ويقوده لانتقاد التطور العمراني بالمملكة
الفراغ يقتل مدير الجزيرة " المفصول " ويقوده لانتقاد التطور العمراني بالمملكة
Time منذ ساعتين Views 3423