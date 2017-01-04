منتخب السلة يخسر أمام مصر في البطولة العربية ويتأهل لدور الـ8

معاذ محمود (صدى):

تلقى منتخب كرة السلة، هزيمة أمام المنتخب المصري بنتيجة 73 – 50، في المباراة التي أقيمت ضمن البطولة العربية التي تقام في القاهرة في نسختها رقم 22.

وصعد منتخب السلة المصري بقيادة مديره الفني الإسباني أورينجا إلى دور الأربعة برفقة منتخب المغرب المتصدر بعدما احتل الفراعنة المركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما ضرب منتخب السعودية موعداً مع الإمارات في دور ربع النهائي بعد غدٍ الجمعة بعد احتلال المنتخب السعودي المركز الرابع برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الإمارات.

ويلعب الجمعة أيضاً منتخب البحرين صاحب المركز الثالث مع المنتخب الجزائري صاحب المركز السادس والأخير.

وينتظر منتخب المغرب مواجهة الفائز من لقاء السعودية والإمارات في دور الأربعة يوم السبت المقبل بينما يلعب منتخب مصر مع الفائز من لقاء الجزائر والبحرين.