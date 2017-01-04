نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

عضو شورى : بائعي الشاي ليس مخالفين ولابد من دعمهم

Time منذ 3 سنوات
Views 2657
Comment 4
عضو شورى : بائعي الشاي ليس مخالفين ولابد من دعمهم

عادل الحربي (صدى):

أكد عضو مجلس الشورى اللواء عبدالله السعدون أن تعديل المادة سيكون من أولويات المجلس ، موضحا أن أكثر من عضو سيتقدمون بطلب التعديل، وأن المجلس سيتخذ قراره في هذا الشأن.

وتسببت المادة 77 من نظام العمل في تذمر عدد من العاملين في القطاع الخاص ، حيث تنص على أنه «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين».

وأوضح اللواء السعدون،للقضاء على البطالة يجب أن يسهّل العمل للشباب والشابات ،مضيفا؛ "إذا وجدنا شابا سعوديا يبيع مستخدما سيارته، أو امرأة تبيع بطرق غير نظامية، فالواجب أن نحميهم لأن هذا العمل بمثابة مشروع تاجر".

واشار إلى أنه في حال القبض على مخالف يجب ألا يغرّم وتصادر سيارته، وإنما دراسة حالته، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى أعداد كبيرة من الباحثين الاجتماعيين لمعرفة حالتهم.

وأضاف أن من يبيع الشاي رجلاً أو امرأة هو محتاج بالتأكيد، وفي نفس الوقت مشروع تجاري، وهؤلاء جادون وليسوا مخالفين أو متسترين، ويجب على المجتمع دعمهم وحمايتهم، وربما يدخل معهم بنك التسليف والادخار أو الموارد كشريك في مشروعهم التجاري ، مطالبا بإزالة عقبات كثيرة كالبيروقراطية عندما يريدون الحصول على السجل والتصاريح خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن من بين العقبات التمويل الذي يستغرق وقتا أكثر.

وشدد على ضرورة حماية السعوديين والسعوديات من المنافسة الشديدة من قبل الوافدين، الذين يزاحمونهم في هذا المضمار، مضيفاً أن الوافد ليس لديه التزامات، ويستطيع البقاء للبيع والعمل غير النظامي طوال الوقت، لكن لا يستفاد منه.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
الغامدي
ليت الجمل توطاه وقطعه الورع هذا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
على كذا كل الناس بتطلع🤔
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يبي يلحق على المواد الغذائبة قبل يشفطونها😂😂😂😂

أخر الأخبار

الأندية الإنجليزية تتابع الصحة العقلية للاعبيها بعد العزل المنزلي
الأندية الإنجليزية تتابع الصحة العقلية للاعبيها بعد العزل المنزلي
Time منذ 19 دقيقة Views 1240
مسن يتغلب على الفيروس القاتل بمعجزة إلهية
مسن يتغلب على الفيروس القاتل بمعجزة إلهية
Time منذ 25 دقيقة Views 1443
مفرح الشقيقي: من يتعمد كسر منع التجول " قليل أدب "
مفرح الشقيقي: من يتعمد كسر منع التجول " قليل أدب "
Time منذ 53 دقيقة Views 1499
عبدالرحمن السماري : النصر لديه 10 بطولات مناطق والهلال 12 بطولة
عبدالرحمن السماري : النصر لديه 10 بطولات مناطق والهلال 12 بطولة
Time منذ ساعة Views 289
شاهد كيف يتغلل كورونا في الجسم !
شاهد كيف يتغلل كورونا في الجسم !
Time منذ ساعة Views 513
فهد الطخيم : اتحدى ان أي فريق حقق 4 بطولات في موسم
فهد الطخيم : اتحدى ان أي فريق حقق 4 بطولات في موسم
Time منذ ساعة Views 289
الإطاحة بـ 9 أشخاص ظهروا في مقاطع مشينة
الإطاحة بـ 9 أشخاص ظهروا في مقاطع مشينة
Time منذ ساعة Views 2482
مكالمة تكشف عن حادثة خطف طفلة تعيش لدى أسرة مسؤول رفيع المستوى
مكالمة تكشف عن حادثة خطف طفلة تعيش لدى أسرة مسؤول رفيع المستوى
Time منذ ساعة Views 2485
ناقل " كورونا " في الصين كان على علاقة جنسية بخفافيش!
ناقل " كورونا " في الصين كان على علاقة جنسية بخفافيش!
Time منذ ساعة Views 2330
حالات يسمح فيها بالخروج بعد منع التجول بعدد من أحياء المدينة على مدار الـ24 ساعة
حالات يسمح فيها بالخروج بعد منع التجول بعدد من أحياء المدينة على مدار الـ24 ساعة
Time منذ ساعتين Views 2257