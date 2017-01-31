بالصور فتاة تتحول إلي شجرة بسبب مرض نادر ببنجلادش

نورة الشهري (صدى):

نشرت سلطت صحيفة " ديلى ميل " البريطانية قصة فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات تتحول إلى شجرة ببطء نتيجة إصابتها بمرض نادر.

وتعاني " شاهانا "، من مرض نادر يسمى خلل تنسج البشرة الثؤلولى (EV) المعروف أيضا باسم " مرض الرجل الشجرة ".

وبدأت أولى علامات ظهور المرض على " شاهانا " عندما بلغت ستة أشهر فقط من العمر، حيث ظهرت زوائد على جسدها، ولكن سرعان ما انتشرت على الأنف والخدين والذقن وشحمة الأذن.

وتسكن " شاهانا " فى قرية نائية فى الجزء الشمالى من بنجلاديش، وعانت من عدم وجود أصدقاء لها بسبب حالتها النادرة، وتسعى عائلتها حالياً لعلاجها فى مستشفى كلية الطب فى مدينة " داكا ".

ويعتبر مرض " الرجل الشجرة " أو “ EV ” بأنه مرض جلدى نادر وراثى يتسبب فى ظهور آفات تشبه الثآليل فى أى مكان على الجسم، ويمكن أن يسبب الطفح الجلدى فى كل الجسم، بما فى ذلك اللوحات الصباغية البنية الحمراء.

يذكر أن الأسبوع الماضى خضع " الرجل الشجرة " الذى يدعى "أبو باجندر" لـ16 عملية لإزالة 11 رطلاً من الزوائد من يديه وقدميه، منذ أن أثارت حالته اهتمام الأطباء فى العام الماضى، ويعتقد الأطباء أنه يمكن أن يصبح الشخص الأول الذى شفى من المرض، بشرط ألا تنمو "الثآليل" مرة أخرى.