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الشباب يحتفل بمرور 70 عاما على تأسيسه

Time منذ 3 سنوات
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الشباب يحتفل بمرور 70 عاما على تأسيسه

محمود أحمد (صدى):
يحتفل نادي الشباب مع بداية العام الميلادي 2017 بمرور 70 عاما على تأسيسه شهدت خلالها مسيرة طويلة من الإنجازات والنجاح الرياضي.

وتم تأسيس النادي على يد شيخ الرياضيين عبدالرحمن بن سعيد وهي مناسبة لم تغفل عنها إدارة النادي ولا محبو أعرق أندية الرياض ، فقد بدأ النادي مشاركة جمهوره في هذه المناسبة بنشر الاحتفالات عبر حسابات التواصل الاجتماعي المختلفة الرسمية لنادي الشباب .

ونجح الشباب خلال سبعين عاما في تحقيق إنجازات مرصعة بالذهب حتى أصبحت خزانته حاضنة لكل البطولات كما أصبح اسمه حاضرا في مختلف المسابقات الخليجية والعربية والسعودية.

نادي الشباب
شيخ الرياضيين عبدالرحمن بن سعيد
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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
أولاً. كل عام وانتم بخير ثانيا ليش تشريه إذا مو في حاجته ويا كثر الشركات المصنعه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
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