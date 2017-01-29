مواطنه تطالب بحمايتها وبناتها من طليقها .. وتؤكد يهدد بحرقهن

طلال الغامدي (صدى):

طالبت مواطنة سعودية، تسكن في غرب الرياض، المسؤولين التدخل العاجل لحمايتها وبناتها من تهديد والدهم (طليقها) مدمن مخدرات قبل فوات الأوان؛ إذ يهددهم بحرق المنزل بمن فيه.

وقالت المواطنة وتدعى أم خالد "رفعت لإمارة منطقة الرياض أشكو طليقي المدعو (ع.م)، الذي تزوجني بعقد شرعي صحيح من والدي - رحمه الله -، ورُزقت منه بست بنات وابن واحد، وهو من أرباب السوابق ومروجي ومتعاطي المخدرات.وقد تقدمت إلى المحكمة بطلب الخلع منه سابقًا، وعلى ضوء ذلك تم خلعي منه".

وتابعت "لكن طليقي إلى الآن ملازم لنا في المنزل غرب الرياض، ويجمع أشخاصًا لا نعرفهم في منزلنا، يشربون المسكرات، ويتعاطون المخدرات، وطلبنا منه الخروج من المنزل وإلا سنبلغ الشرطة، لكنه هددني وبناتي إن أبلغنا الشرطة أو مكافحة المخدرات بأنه سيحرق المنزل بمن فيه" مضيفة: "خشيت على نفسي وبناتي أن يرتكب بنا جريمة لا تُحمد عقباها هو وأصحابه الذين يجتمع بهم كل ليلة داخل المنزل؛ لذا أطلب من الله ثم منكم مد يد العون وإنقاذي وبناتي من هذه الأزمة التي ازدادت سوءًا، ونخشى عواقبها".

واسطردت قائلة" اشتريت بيتًا قبل طلاقي من طليقي بالأقساط من الراجحي، ودفعت أنا 483 ألفًا وطليقي دفع أقساط 100 ألف، لكن طليقي من أرباب السوابق ومدمن مخدرات، وتم فصله من عمله، وأرسل لنا (الراجحي) إنذارًا نهائيًّا بإخلاء المنزل والتصرف في العقار.

وقالت " أنا وبناتي ليس لنا في هذه الدنيا سوى المسؤولين وأهل الخير، وأرجو من كل من في قلبه رحمة أن يمد يد العون لي أنا وبناتي بدفع ما تبقى من أقساط المنزل، وإعطائه لي أنا وبناتي لحمايتنا من التشرد "