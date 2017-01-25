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الأعداد السابقة للصحيفة

زوج مغدور يحاول الانتحار مرتين بسبب خيانة زوجته له

Time منذ 3 سنوات
Views 4863
Comment 13
زوج مغدور يحاول الانتحار مرتين بسبب خيانة زوجته له

مليكة فؤاد (صدى):

حاول مهاجر مغربي يبلغ من العمر 41 عاما، الانتحار بإلقاء نفسه أمام شاحنة كبيرة الحجم وهو يقود دراجةً نارية بجنوب مدينة فيرونا بشمال إيطاليا، ليضع حداً لحياته بعد أن اكتشف خيانة زوجته له، لكن السائف تفاده في اللحظة الأخيرة.

لكن الرجل أصرّ على وضع حد لحياته، فبعد أن ركن دراجته النارية، تسلق جداراً حديدياً وقائياً كي يرمي بنفسه من فوق جسر يتخطى الطريق المدارية، غير أن دورية أمنية كانت تمر من المكان فتدخلت لإنقاذه.

وتسبب المغربي في انقطاع حركة السير في المكان لساعات بسبب إجراءات الإنقاذ التي كانت معقدة وتطلبت تدخل رافعة ضخمة تابعة للوقاية المدنية.

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أحدث التعليقات

M-512
مخالف لنشر غير إنساني.
M-512
هل الأم ترى طفلها ام لا!؟
زائر
عمر خريبين لاعب اتحادي من الموسم القادم او لاعب شبابي واذا راح الشباب بيكون جمال بن عمري هلالي
abdul
يتهافتون في فتح المولات والمتاجر وعودة القعاد في الجو المكتوم داخل الطائرةلساعة او اكثر. اما عودة فتح المساجد لخمس دقائق فيها نظر.
faeiz1122
هههههه مره بحرينيه ومره كويتيه والآن عراقيه

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