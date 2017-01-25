زوج مغدور يحاول الانتحار مرتين بسبب خيانة زوجته له

مليكة فؤاد (صدى):

حاول مهاجر مغربي يبلغ من العمر 41 عاما، الانتحار بإلقاء نفسه أمام شاحنة كبيرة الحجم وهو يقود دراجةً نارية بجنوب مدينة فيرونا بشمال إيطاليا، ليضع حداً لحياته بعد أن اكتشف خيانة زوجته له، لكن السائف تفاده في اللحظة الأخيرة.

لكن الرجل أصرّ على وضع حد لحياته، فبعد أن ركن دراجته النارية، تسلق جداراً حديدياً وقائياً كي يرمي بنفسه من فوق جسر يتخطى الطريق المدارية، غير أن دورية أمنية كانت تمر من المكان فتدخلت لإنقاذه.

وتسبب المغربي في انقطاع حركة السير في المكان لساعات بسبب إجراءات الإنقاذ التي كانت معقدة وتطلبت تدخل رافعة ضخمة تابعة للوقاية المدنية.