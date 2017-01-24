الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. استئصال ورم سدوي من معدة مريضة بالمنظار الجراحي بمستشفى عسير المركزي

Time منذ 3 سنوات
Views 5279
بالصور.. استئصال ورم سدوي من معدة مريضة بالمنظار الجراحي بمستشفى عسير المركزي

محمد بن طحيطح (صدى):
قام فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بعملية استئصال لورم سدوي في معدة مريضه تبلغ من العمر 50 سنة باستخدام المنظار الجراحي وهي تقنية متطورة وحديثة.

وكانت المريضة تعاني من آلام شديدة في البطن وبعد اجراء الفحوصات المخبرية والاشعاعية اللازمة والكشف عليها من قبل استشاري الجهاز الهضمي الدكتور خالد نبراوي تم التأكد بانها تعني من ورم سَدوي في المعدة وعدم انتشار للورم في البطن والمنظار العلوي للمعدة.

وقبل اجراء العملية قام استشاري الأورام الدكتور امجد بإعطاء المريضة العلاجات اللازمة لاحتواء المرض ومن ثم قام الفريق الجراحي بأجراء عملية استئصال للورم بقيادة استشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة المدير الطبي لمستشفى عسير الدكتور عصام سالم باتياه وبمشاركة كل من الدكتورة منال علي والدكتور حسن الشهري و الدكتور عبدالعزيز الاسمري واستشاري التخدير الدكتورة زينب حيث تم إجراء استئصال لكامل الورم وإعادة توصيل الجزء المتبقي من المعدة بالأمعاء واستمرت العملية 3 ساعات تكللت بالنجاح ولله الحمد ومكثت المريضة في المستشفى 5 ايام فقط حيث تماثلت للشفاء.

ويحدث الورم السَّدَوي المَعِدي المِعَوي في الخلايا المسؤولة عن دعم أعضاء جهاز الهضم، وينتمي لمجموعة السركومات والخلايا المشكّلة للورم تنتمي لمجموعة خلايا كآجال التي تُولد إشارات تؤدي للحركة في جهاز الهضم.

الجدير بالذكر ان وحدة عمليات المناظير من الأقسام الهامة والمتطورة بالمستشفى بمتابعة واهتمام من قبل المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور عايض بن عبدالله الشهراني الذي يبذل جهود كبيرة لتزويد المستشفى بمثل هذه التقنيات والمستلزمات الحديثة.

مستشفى عسير المركزي
ورم سرطاني
Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب لاتورينا قوتك اليوم جنا. شي يخوف اللهم إنا استودعناك أرواحنا
د محمد ماجد بخش
كشف عوار علم الكيمياء هو ما أقصاني عن إكمال بحثي الذي صرفت فيه 8 ملايين ريال سعودي نصفها من حر مالي ونصفها الآخر ديون تعصف في يمنة ويسرة وسط شماتة "الأعدقاء" كما سماهم نسر الأدب السعودي رحمه الله.
د محمد ماجد بخش
دورة تمثيل ثقل ارتباط العناصر هي الدورة الفراغية الثقالية المغناطيسية حيث درجة الثقالة العددية ممثلة بعدد وحدات العناصر الممثلة لدرجة ثقل ذرة العنصر المكافئة
د محمد ماجد بخش
كل كتلة ذرية أو نظائرية ممثلة، هي مقدار وزني ممثل لفراغ مغناطيسي ممثل عدديا بوحدات ثقل ذرة المركز الممثل
عادل عبدالحي حمزة
عجل خرق عجل خارق وليس خرق

أخر الأخبار

بالفيديو.. «السبر» يوضح وقت رمي الجمرات ومتى يتوقف الحاج عن الدعاء
بالفيديو.. «السبر» يوضح وقت رمي الجمرات ومتى يتوقف الحاج عن الدعاء
Time منذ دقيقتين Views 1054
الداخلية: نباشر مهام توفير الخدمات للحجاج خلال أيام التشريق
الداخلية: نباشر مهام توفير الخدمات للحجاج خلال أيام التشريق
Time منذ 15 دقيقة Views 1244
ولا همهم الزواج !
ولا همهم الزواج !
Time منذ 17 دقيقة Views 186
لقطات من مباراة الهلال والنصر عام 1410هـ
لقطات من مباراة الهلال والنصر عام 1410هـ
Time منذ 18 دقيقة Views 231
استمرار هطول أمطار رعدية على 5 مناطق
استمرار هطول أمطار رعدية على 5 مناطق
Time منذ 21 دقيقة Views 1421
فلامنجو يتعاقد مع «تورنت» خلفًا لمدرب الهلال السابق
فلامنجو يتعاقد مع «تورنت» خلفًا لمدرب الهلال السابق
Time منذ 34 دقيقة Views 1521
بالفيديو.. كلمة الملك عبدالعزيز للحجاج وبجواره الملك سلمان في عمر الـ3 سنوات
بالفيديو.. كلمة الملك عبدالعزيز للحجاج وبجواره الملك سلمان في عمر الـ3 سنوات
Time منذ 43 دقيقة Views 1567
«السعودية للكهرباء»: أحمال العيد 60 ميجاوات بمشعر منى والوضع الكهربائي طبيعي
«السعودية للكهرباء»: أحمال العيد 60 ميجاوات بمشعر منى والوضع الكهربائي طبيعي
Time منذ 47 دقيقة Views 1421
بالفيديو.. هطول الأمطار الغزيرة على الباحة
بالفيديو.. هطول الأمطار الغزيرة على الباحة
Time منذ 50 دقيقة Views 1457
راحت كشخة العيد
راحت كشخة العيد
Time منذ 51 دقيقة Views 433