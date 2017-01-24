استمرار احتجاز مواطنين بتهمة الاتجار بالأعضاء فى مصر ومنعهما من السفر

على القحطاني (صدى):
كشف المواطن عبدالإله الشبرمي، المحتجز مع شقيقه عبدالله في القاهرة، لاتهامهما بالاتّجار في الأعضاء البشرية، أنه لايزال هو وشقيقه ممنوعين من السفر، ولم يتخذ النائب العام المصري أي قرار بالموافقة على سفرهما.
وأضاف أنهما على تواصل دائم مع سفارة المملكة بالقاهرة، مشيراً إلى أن السفارة أبلغتهما بتكفلها بنفقات سكنهما ومصاريف مراجعة شقيقه لأي من المستشفيات. حسب عكاظ
يشار إلى أن عبدالله الشبرمي، شقيق عبدالإله، قد خضع لعملية زراعة كلى في مصر ونقلت إليه كلية من شخص متوفى، وفوجئا بعدها بدخول رجال الأمن لمقرهما والقبض عليهما واحتجاز شقيقه في مستشفى حكومي وتقييده بالكلبشات على سرير المرض لاتهامهما بالاتجار بالأعضاء البشرية، وتم منعهما من السفر.