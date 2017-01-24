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استمرار احتجاز مواطنين بتهمة الاتجار بالأعضاء فى مصر ومنعهما من السفر

Time منذ 3 سنوات
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استمرار احتجاز مواطنين بتهمة الاتجار بالأعضاء فى مصر ومنعهما من السفر

على القحطاني (صدى):
كشف المواطن عبدالإله الشبرمي، المحتجز مع شقيقه عبدالله في القاهرة، لاتهامهما بالاتّجار في الأعضاء البشرية، أنه لايزال هو وشقيقه ممنوعين من السفر، ولم يتخذ النائب العام المصري أي قرار بالموافقة على سفرهما.

وأضاف أنهما على تواصل دائم مع سفارة المملكة بالقاهرة، مشيراً إلى أن السفارة أبلغتهما بتكفلها بنفقات سكنهما ومصاريف مراجعة شقيقه لأي من المستشفيات. حسب عكاظ

يشار إلى أن عبدالله الشبرمي، شقيق عبدالإله، قد خضع لعملية زراعة كلى في مصر ونقلت إليه كلية من شخص متوفى، وفوجئا بعدها بدخول رجال الأمن لمقرهما والقبض عليهما واحتجاز شقيقه في مستشفى حكومي وتقييده بالكلبشات على سرير المرض لاتهامهما بالاتجار بالأعضاء البشرية، وتم منعهما من السفر.

 

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أحدث التعليقات

فوزية
ممكن اتوضحون اكثر مافهمت شي هل نقدر نستخدم المبالغ المحجوزه ولاكيف وضحولي اكثر
د محمد ماجد بخش
هذه الأرقام الثلاثة لكل عنصر في كل حالة ممثلة يحكمها ثبات ممثل لدرجات محددة فلو ركزنا على الأعداد الذرية البديلة عن أعداد الكتلة المقربة للعدد الصحيح وهي أوزان ذرية حرامية ممثلة للكتل النسبية بدلالة عددية فراغية تستطيع تغيير علم الكيمياء إلى علم حساب لا أكثر لإيجاد التوقع بدلالة الحزم فمثلا عنصر 97 يختلف عن عنصر 95 ما كتبته أعلاه من أرقام تخص عنصر 95 وليس 97 سأكتب لكم ارقامهما 97 ( 11 ، 5 ) ؛ 16 & 95 ( 9 ، 7 ) ؛ 16 وبالتالي سأوضح لكم كيف يرتبط أحدهما بأربعة ذرات ثم كيف أصبح أعداده الممثلة الثلاثة نختارلكم عنصر 65 شبيه عنصر 97 في عدد الكتلة الفراغي ، تجاهلوا العدد الذري لأنه ليس عددا ممثلا حقيقيا وليس المكان ولا الوقت هنا يسمح بذلك لكن إليكم آلية ارتباطه مع أربعة ذرات في عنصر 65 ( 11 ، 5 ) ؛ 14هو أن الارتباط = 4 يعني لو أضفنا الرقم أو طرحناه من الرقم 11 ولنبدأ بابطرح فئ التمثيل لتكون النتيجة عنصر ممثل ووحدة لم تعد وحدة ممثلة للعنصر المركزي كما كان 65 والآن أصبح 61 ( 7 ، 3 ) ؛ 10 بدلا من 65 ( 11 ، 5 ) ؛ 16 فكل ما حصل تجمع للذرات في فراغ ممثل جديد له درجة ثبات جديدة ولا أزال أراهن على نوبل ومن أوسع الأبواب ).
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله وبركه ..
ابو محمد 😎
شتبنا نسميك .... ابو الذيابه .......؟؟ .. مااشي ياالحبيب ، انت ذيب وابو الذيابه ذيب ...
ابو محمد 😎
كذا تعلم الظفل السرقه والبذاءه ... .. اي اب انت ...........؟؟

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