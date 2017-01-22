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النائب العام المصري يوافق على طلب إيطالي في قضية ريجيني

Time منذ 3 سنوات
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النائب العام المصري يوافق على طلب إيطالي في قضية ريجيني

القاهرة (صدى):
أعلن النائب العام المصري موافقته السماح لخبراء إيطاليين باسترجاع البيانات من كاميرات المراقبة، فيما يتعلق بقضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته خارج العاصمة المصرية القاهرة في 3 فبراير الماضي.

وذكر بيان إن النائب العام، المستشار نبيل صادق، وافق على طلب النيابة العامة في روما إرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية الوحيدة المتخصصة في استرجاع البيانات من جهاز تسجيل الكاميرات الخاصة بمراقبة محطة مترو الأنفاق بالدقي وتحليلها وصولا لحقيقة واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ومرتكبيها.

وطالب النائب العام المصري بسرعة إنجاز تحريات الجهات الأمنية النهائية بشأن تلك الواقعة"، وفق البيان الذي أشار إلى أن الموافقة تأتي "في إطار التعاون بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها في روما بشأن التحقيقات في واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وكان ريجيني (28 عاما) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية، عندما اختفى في 25 يناير ليعثر على جثته خارج القاهرة بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.

النائب العام المصري
طلب إيطالي
قضية ريجيني
العاصمة المصرية القاهرة
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أحدث التعليقات

ابو عمار
جزاك الله خير يا شيخ عبدالله
أبو كنان
الصين وعبر التاريخ بؤرة لانتشار الوباءات الفتاكة وآخرها كورونا نرجو من منظمة الصحة العالمية أن تتدارك أخطاءها في جائحة كورونا وتتعامل مع أنفلونزا الخنازير المستجد وبكامل الحيطة وأعلى درجات الاحتراز ... الفيروسات أصبحت تتحور وتزداد قدرة على الانتقال من من الحيوانات إلى الإنسان والفتك به ..وجهة نظر: التوقف عن تربية الخنازير والتخلص منها فالعالم يكفيه جائحة كورونا
. راعــي الـددســـن .
طـيب راونا مراجلكم وإلا بــس كـلام ماخوذن خـيره .
لود العلي
بإذن الله حكي صحيح ويغادر بشار من سوريا وترجع سوريا الغاليه متل اول واحسن
ابو عمار
المفروض يقراء اية الكرسي وسورة المعوذتين قبل النوم وان شاء الله ينام براحه وهدؤ

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