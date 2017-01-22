تعليق الكلباني على واقعة حي الحرازات

عادل الحربي (صدى):
أكد الداعية عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، أن تكرار الحوادث الإرهابية بالمملكة وآخرهم واقعة “حي الحرازات” أمس توجب العناية بتوضيح عدد من المسائل الدينية المهمة وفي مقدمتها عقيدة “الولاء والبراء”.
وقال الكلباني في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “الأحداث الإرهابية توجب العناية بتوضيح الولاء والبراء والردة وغيرها مما يشوش فكر الإرهابيين، ولعل شروحات الطهارة قد نالت كفايتها!”.
و نفذت القوات الأمنية بالأمس مداهمتين أمنيتين في حي الحرازات وحي النسيم في مدينة جدة، أسفرتا عن انتحار إرهابيين والقبض على اثنين آخرين.