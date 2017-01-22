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تعليق الكلباني على واقعة حي الحرازات

Time منذ 3 سنوات
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تعليق الكلباني على واقعة حي الحرازات

عادل الحربي (صدى):
أكد الداعية عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، أن تكرار الحوادث الإرهابية بالمملكة وآخرهم واقعة “حي الحرازات” أمس توجب العناية بتوضيح عدد من المسائل الدينية المهمة وفي مقدمتها عقيدة “الولاء والبراء”.

وقال الكلباني في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “الأحداث الإرهابية توجب العناية بتوضيح الولاء والبراء والردة وغيرها مما يشوش فكر الإرهابيين، ولعل شروحات الطهارة قد نالت كفايتها!”.

و نفذت القوات الأمنية بالأمس مداهمتين أمنيتين في حي الحرازات وحي النسيم في مدينة جدة، أسفرتا عن انتحار إرهابيين والقبض على اثنين آخرين.

 

جدة
الكلباني
داعش
الارهاب
حي الياسمين
حي الحرازات
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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لعنة الله على الأشكال هذي توكل كرمان اليوم احرقت قلبها في الفيسبوك ودام عزك ياوطن💚😘 القرني،،،،قاآآآآهرهم👍
عبدالله
اعتقد انه يقصد الذين يدعون انهم سعوديين ولكنهم يشتمون السعودية او من يدافع عن السعودية.
ابوبدر
الله ياخذهن اخذ عزيز مقتدر ويسود حياتهن ويجعلهن بنار جهنم. هذولي شيطانات وماهن اودام. هذولي هن السم الزعاف
يوسف الحمادي
ولكن ما ذنب المواطن عندما تحملله الحكومة فاتورة علاج العمالة المتكدسة التي تقاعست الحكومة وتسببت في تكدسها في البلد دون فائدة؟ صحيح جيب المواطن شريك للحكومة في الضراء فقط أما في السراء فالمواطن شيطان لا يستحق المشاركة
M-512
حسبي الله ونعم الوكيل فيه الله ينتقم منه ونعم المنتقم هو.

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