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بعد 12 عاما من سرقة 80 مليون دولار ..ضبط 7 أشخاص مشتبه بهم بمطار امستردام

Time منذ 3 سنوات
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بعد 12 عاما من سرقة 80 مليون دولار ..ضبط 7 أشخاص مشتبه بهم بمطار امستردام

أمستردام (صدى):
ذكرت الشرطة الهولندية اليوم السبت أنه تم إلقاء القبض على سبعة من المشتبه بأنهم على صلة بسرقة مجوهرات بقيمة 80 مليون دولار بمطار شيبول في أمستردام ، وذلك بعد 12 عاما من الواقعة.

وتتبعت الشرطة خمسة رجال وامرأتين، جميعهم من المواطنين الهولنديين، في أمستردام ومدينة فالنسيا الأسبانية.

ويشتبه في أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا تلك الجريمة التي توصف بأنها أكبر عملية سرقة في تاريخ هولندا حيث وقعت في منطقة مشددة الإجراءات الأمنية بالمطار الواقع في أمستردام.

واستولت عصابة مسلحة تنكر أعضاؤها في زي عمال بالمطار على سيارة شحن بها كمية من الألماس والمجوهرات الأخرى تحت تهديد السلاح.

وتم العثور لاحقاً على جزء من المجوهرات التي نهبتها العصابة بقيمة 37 مليون دولار في سيارة متروكة، ومع ذلك لم يتم العثور على المجوهرات الأخرى.

ضبطت الشرطة خمسة رجال مشتبه بهم بعد بضعة أشهر من الجريمة بينما تم إطلاق سراحهم جميعاً لعدم وجود أدلة ضدهم.

واوضح متحدث باسم الشرطة إن السلطات تلقت معلومات جديدة في 2016 "تم التحقق منها بعناية على مدى فترة طويلة.

ومكنت تلك المعلومات من إلقاء القبض على المشتبه بهم الجدد خلال أمس الجمعة واليوم السبت ،وأضافت الشرطة أنه من المحتمل أن يتم إلقاء القبض على أشخاص آخرين.

سرقة
مطار أمستردام
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أحدث التعليقات

عبدالله
هذول الصينيين ما احد قادر يربيهم والا ايش؟ كل يوم يطلع عندهم مصيبه بسبب افعالهم الوسخه ويغطوا عليها حتى تنتشر في الدنيا كلها. كورونا، سارس، انفلونزا الطيور، وغيرها و يا ليتهم يتكلموا ويحذروا العالم اذا وقعت المصيبة. لا، يغطوا عليها اللين تصيب العالم كله. قمة الحقاره.
ابو محمد 😎
منظر بهيج ويشرح الصدر ..
ابو محمد 😎
سبحان الله .. .. والحمد لله على سلامة الارواح ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه ,,
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه ,,

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