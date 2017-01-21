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جنرال موتورز تستثمر مليار دولار في مصانعها بأمريكا وتنقل أعمالها من المكسيك

Time منذ 3 سنوات
Views 2962
جنرال موتورز تستثمر مليار دولار في مصانعها بأمريكا وتنقل أعمالها من المكسيك

متابعات (صدى):
أعلنت مجموعة جنرال موتورز عن استثمار جديد في مصانعها داخل الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ قدره 1 مليار دولار، ويأتي هذا الاستثمار بعد الاستثمار الضخم الذي قامت به المجموعة في 2016 في مصانعها داخل البلاد بتكلفة 2.9 مليار دولار.

الإستثمار الجديد للمجموعة سيكون لتوسعة المصانع المتواجدة حالياً، كما أنه سيوفّر فرص عمل وظيفية تصل إلى 1,500 وظيفة، وفي شأن متصل، أعلنت المجموعة أنها بدأت بنقل أعمالها من مصنعها في المكسيك، فقد أعلنت أن صناعة سيارات البيك أب ستكون في مصنعها في ميشيجان بدلاً من المكسيك وذلك سيولّد 450 وظيفة جديدة في مصنعها، وتأتي هذه الخطوة بعد ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مصنّعي السيارات الأمريكية لتحويل أعمالهم إلى داخل البلاد ووقف إستثماراتهم في المكسيك، وهو الأمر الذي دفع فورد لإلغاء فكرة مشروع إطلاق مصنع جديد لها في المكسيك.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اعدموه وباقي العصابه معه ..
المدفعية الاتفاقيه 🍎🍏
من لأ يجيد السباحه سيغرق في بحارنا 🌴
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات يابنتي سلامات
ابو محمد
عصابات مجرمون ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أردوغان فقد هيبته وصار يستعين باالشبيحة والمرتزقه لأستعادة هيبته المزعومه لكن في المشمش

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