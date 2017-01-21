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بالفيديو.. فيلم وثائقي يجسد قضية المعتقل خالد الدوسري في أمريكا

Time منذ 3 سنوات
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بالفيديو.. فيلم وثائقي يجسد قضية المعتقل خالد الدوسري في أمريكا

على القحطاني (صدى):
عرضت قناة "روتانا خليجية" فيلماً وثائقيا اليوم (الجمعة) يجسد قضية المعتقل السعودي في السجون الأمريكية خالد الدوسري، بدءًا من اعتقاله في 2011 بعد طلبه مادة كيميائية من على موقع أمازون بحكم تخصصه الدراسي، وتوجية إتهامات له.

وأكد سعود بن قويد محامي السجين في أمريكا أن فريق الدفاع يعمل على استغلال الحالة الصحية الحرجة لـ"خالد" الآن؛ لاستئناف الحكم عليه، ونجح وحدد موعد النظر لإعادة محاكمته في 27 من فبراير القادم.

واستعرض التقرير الوثائقي في مطلعه إلى بداية الدوسري من محافظة الخرج، بعد تخرجه في الثانوية العامة بنسبة 99.322%، انطلاقاً إلى ولاية تنيسي الأمريكية، ونجاحه في القبول بجامعة تكساس الأمريكية وحصوله على تأشيرة 5 سنوات ليدرس في تخصص الكيمياء كما استعرض التقرير الاتهامات الخمسة التي وجّهتها FBI لخالد في أمريكا والتي جاءت على النحو التالي: محاولة تفجير سدود ومحطات توليد كهرباء، محاولة تفجير ملهى ليلي، محاولة قتل الرئيس الأمريكي جورج بوش، محاولة حيازة أسلحة دمار شامل، محاولة تفجير مفاعل نووي.

وخلال التقرير قال شقيق المعتقل خالد الدوسري:" إنه بحكم دراسة أخي قام بشراء مجموعة مواد كيميائية من موقع Amazon بأوراقه وهويته الشخصية، وطلب من Amazon مادة الفينول والتي تُستخدم في تحضير المنظفات المنزلية لتجارب كيميائية في صميم دراسته"مضيفا: "نقل موظف Amazon لـ FBII طلب أخي خالد لمادة الفينول، وأعرب عن شكه في نواياه لاستخدام المادة كطالب سعودي؛ حيث كان خالد يرغب في زيارة أهله في أول فبراير 2011؛ لكنه أجّل السفر لوقت آخر وقرر استغلال الوقت للسفر داخل أمريكا للنزهة؛ مما دعا FBI لأن تقوم بعملية تفتيش دقيقة لغرفته أثناء سفره للعطلة، دون إشعاره أو حتى علمه، وبعد عودته قُبِض عليه بشكل مفاجئ".

 

امريكا
الابتعاث
خالد الدوسري
السجناء السعوديين
السعوديون في الخارج
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أحدث التعليقات

فوزية
ممكن اتوضحون اكثر مافهمت شي هل نقدر نستخدم المبالغ المحجوزه ولاكيف وضحولي اكثر
د محمد ماجد بخش
هذه الأرقام الثلاثة لكل عنصر في كل حالة ممثلة يحكمها ثبات ممثل لدرجات محددة فلو ركزنا على الأعداد الذرية البديلة عن أعداد الكتلة المقربة للعدد الصحيح وهي أوزان ذرية حرامية ممثلة للكتل النسبية بدلالة عددية فراغية تستطيع تغيير علم الكيمياء إلى علم حساب لا أكثر لإيجاد التوقع بدلالة الحزم فمثلا عنصر 97 يختلف عن عنصر 95 ما كتبته أعلاه من أرقام تخص عنصر 95 وليس 97 سأكتب لكم ارقامهما 97 ( 11 ، 5 ) ؛ 16 & 95 ( 9 ، 7 ) ؛ 16 وبالتالي سأوضح لكم كيف يرتبط أحدهما بأربعة ذرات ثم كيف أصبح أعداده الممثلة الثلاثة نختارلكم عنصر 65 شبيه عنصر 97 في عدد الكتلة الفراغي ، تجاهلوا العدد الذري لأنه ليس عددا ممثلا حقيقيا وليس المكان ولا الوقت هنا يسمح بذلك لكن إليكم آلية ارتباطه مع أربعة ذرات في عنصر 65 ( 11 ، 5 ) ؛ 14هو أن الارتباط = 4 يعني لو أضفنا الرقم أو طرحناه من الرقم 11 ولنبدأ بابطرح فئ التمثيل لتكون النتيجة عنصر ممثل ووحدة لم تعد وحدة ممثلة للعنصر المركزي كما كان 65 والآن أصبح 61 ( 7 ، 3 ) ؛ 10 بدلا من 65 ( 11 ، 5 ) ؛ 16 فكل ما حصل تجمع للذرات في فراغ ممثل جديد له درجة ثبات جديدة ولا أزال أراهن على نوبل ومن أوسع الأبواب ).
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله وبركه ..
ابو محمد 😎
شتبنا نسميك .... ابو الذيابه .......؟؟ .. مااشي ياالحبيب ، انت ذيب وابو الذيابه ذيب ...
ابو محمد 😎
كذا تعلم الظفل السرقه والبذاءه ... .. اي اب انت ...........؟؟

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