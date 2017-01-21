بالفيديو.. فيلم وثائقي يجسد قضية المعتقل خالد الدوسري في أمريكا

على القحطاني (صدى):
عرضت قناة "روتانا خليجية" فيلماً وثائقيا اليوم (الجمعة) يجسد قضية المعتقل السعودي في السجون الأمريكية خالد الدوسري، بدءًا من اعتقاله في 2011 بعد طلبه مادة كيميائية من على موقع أمازون بحكم تخصصه الدراسي، وتوجية إتهامات له.
وأكد سعود بن قويد محامي السجين في أمريكا أن فريق الدفاع يعمل على استغلال الحالة الصحية الحرجة لـ"خالد" الآن؛ لاستئناف الحكم عليه، ونجح وحدد موعد النظر لإعادة محاكمته في 27 من فبراير القادم.
واستعرض التقرير الوثائقي في مطلعه إلى بداية الدوسري من محافظة الخرج، بعد تخرجه في الثانوية العامة بنسبة 99.322%، انطلاقاً إلى ولاية تنيسي الأمريكية، ونجاحه في القبول بجامعة تكساس الأمريكية وحصوله على تأشيرة 5 سنوات ليدرس في تخصص الكيمياء كما استعرض التقرير الاتهامات الخمسة التي وجّهتها FBI لخالد في أمريكا والتي جاءت على النحو التالي: محاولة تفجير سدود ومحطات توليد كهرباء، محاولة تفجير ملهى ليلي، محاولة قتل الرئيس الأمريكي جورج بوش، محاولة حيازة أسلحة دمار شامل، محاولة تفجير مفاعل نووي.
وخلال التقرير قال شقيق المعتقل خالد الدوسري:" إنه بحكم دراسة أخي قام بشراء مجموعة مواد كيميائية من موقع Amazon بأوراقه وهويته الشخصية، وطلب من Amazon مادة الفينول والتي تُستخدم في تحضير المنظفات المنزلية لتجارب كيميائية في صميم دراسته"مضيفا: "نقل موظف Amazon لـ FBII طلب أخي خالد لمادة الفينول، وأعرب عن شكه في نواياه لاستخدام المادة كطالب سعودي؛ حيث كان خالد يرغب في زيارة أهله في أول فبراير 2011؛ لكنه أجّل السفر لوقت آخر وقرر استغلال الوقت للسفر داخل أمريكا للنزهة؛ مما دعا FBI لأن تقوم بعملية تفتيش دقيقة لغرفته أثناء سفره للعطلة، دون إشعاره أو حتى علمه، وبعد عودته قُبِض عليه بشكل مفاجئ".