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يمني أصيب بشظية يستعيد بصره في مستشفى عسير

Time منذ 3 سنوات
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يمني أصيب بشظية يستعيد بصره في مستشفى عسير

محمد طحيطح (صدى):
نجح فريق طبي بمستشفى عسير المركزي في إجراء عملية لمصاب يمني من قوات الشرعية أصيب بشظية في عينيه ،أفقدته الرؤية نهائياً.

و قام الفريق الطبي بلإزالة 12 شظية من العين اليسرى و 8 شظايا من اليمنى مع ترقيع القرنية وتنظيف عدسة العين وإزالة الشظايا من جفن العين والوجه وفي اليوم الثاني للعملية تم الكشف على نظره والتأكد من سلامة العين من الالتهابات وأصبح يبصر النور مرة أخرى.

وبعد التئام الجرح أجريت له عملية أزلة للسائل الزجاجي ومعالجه الانفصال في شبكية العين ووضع زيت سليكون لتثبيت الشبكية وغادر المستشفى بعد أسبوع من العملية وهو يرى بوضوح ويعتمد على نفسه في التنقل بدون مساعدة وبروح معنوية عالية.

مستشفى عسير المركزي
قوات الشرعية
فريق طبي
مصاب يمني
شظية
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب لاتورينا قوتك اليوم جنا. شي يخوف اللهم إنا استودعناك أرواحنا
د محمد ماجد بخش
كشف عوار علم الكيمياء هو ما أقصاني عن إكمال بحثي الذي صرفت فيه 8 ملايين ريال سعودي نصفها من حر مالي ونصفها الآخر ديون تعصف في يمنة ويسرة وسط شماتة "الأعدقاء" كما سماهم نسر الأدب السعودي رحمه الله.
د محمد ماجد بخش
دورة تمثيل ثقل ارتباط العناصر هي الدورة الفراغية الثقالية المغناطيسية حيث درجة الثقالة العددية ممثلة بعدد وحدات العناصر الممثلة لدرجة ثقل ذرة العنصر المكافئة
د محمد ماجد بخش
كل كتلة ذرية أو نظائرية ممثلة، هي مقدار وزني ممثل لفراغ مغناطيسي ممثل عدديا بوحدات ثقل ذرة المركز الممثل
عادل عبدالحي حمزة
عجل خرق عجل خارق وليس خرق

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