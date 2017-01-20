يمني أصيب بشظية يستعيد بصره في مستشفى عسير

محمد طحيطح (صدى):
نجح فريق طبي بمستشفى عسير المركزي في إجراء عملية لمصاب يمني من قوات الشرعية أصيب بشظية في عينيه ،أفقدته الرؤية نهائياً.
و قام الفريق الطبي بلإزالة 12 شظية من العين اليسرى و 8 شظايا من اليمنى مع ترقيع القرنية وتنظيف عدسة العين وإزالة الشظايا من جفن العين والوجه وفي اليوم الثاني للعملية تم الكشف على نظره والتأكد من سلامة العين من الالتهابات وأصبح يبصر النور مرة أخرى.
وبعد التئام الجرح أجريت له عملية أزلة للسائل الزجاجي ومعالجه الانفصال في شبكية العين ووضع زيت سليكون لتثبيت الشبكية وغادر المستشفى بعد أسبوع من العملية وهو يرى بوضوح ويعتمد على نفسه في التنقل بدون مساعدة وبروح معنوية عالية.