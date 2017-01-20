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الأعداد السابقة للصحيفة

الصحة: لجان سرية لتقييم أداء العمل في 279 مستشفى

Time منذ 3 سنوات
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الصحة: لجان سرية لتقييم أداء العمل في 279 مستشفى

طلال الغامدي (صدى):
أكدت مصادر مطلعة أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة شكّل لجانا سرية على مستوى المناطق، مهمتها زيارة 279 مستشفى في المملكة سراً، ورصد أدائها .

وأوضحت إحصاءات وزارة الصحة إنشاء وتشغيل 79 مستشفى عامًّا وتخصصيًّا بسعة 10835 سريرًا، ليرتفع بذلك عدد المستشفيات إلى 279 مستشفى، وبذلك يصل عدد الأسرّة إلى 39840، ويجري حاليًّا تنفيذ وطرح عدد 147 مستشفى وبرجًا طبيًّا تتسع لـ3441 سريرًا، وهو ما يمكّن الوزارة من زيادة عدد الأسرّة للمرضى ضعف ما كانت عليه قبل خمس سنوات، إذ من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الأسرّة بنهاية الخطة الإستراتيجية عام 1440 إلى نحو 73168 سريرًا بعد استكمال هذه المشاريع.

وقالت الوزارة أنه تم إنشاء وتشغيل 824 مركزًا جديدًا للرعاية الصحية الأولية خلال السنوات الخمس الماضية، ويجري حاليًّا تنفيذ 827 مركزًا صحيًّا، ليصبح إجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية 2259 مركزًا صحيًّا، وتسعى الوزارة إلى أن يصل عدد هذه المراكز إلى 2750 مركزًا صحيًّا في نهاية الخطة الإستراتيجية.

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أحدث التعليقات

زائر
هؤلاء ومن يكفلهم ويتستر عليهم في ظل نلك الظروف مفسدون في الأرض ... وحقهم حد الحرابة
ابو محمد
الله يستر علينا وعلى الاجواد في كل مكان .. آمين ...
ابو محمد
الله يكون باالعون ويحمينا ويحميكم وكافة اخواننا المسلمين الموحدين ، من داء وبين .. آمين ..
زائر
هؤلاء هم أبناء البلد الأصليين يظهرون وقت الأزمات .... فأين شلة عبيد المال والتراب واقتناص الأزمات وكفاية دلع وما قلتلك ؟؟؟؟؟؟
زائر
هؤلاء البلد الأصليين يظهرون وقت الأزمات فأين شلة عبيد المال والتراب واقتناص الأزمات وكفاية دلع وما قلتلك

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