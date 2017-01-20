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الأعداد السابقة للصحيفة

عضو شورى سابق ينتقد رواتب القطاع الخاص بالمملكة ويصفها: الأقل خليجياً

Time منذ 3 سنوات
Views 5185
Comment 13
عضو شورى سابق ينتقد رواتب القطاع الخاص بالمملكة ويصفها: الأقل خليجياً

عادل الحربي (صدى):
قام عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد رضا نصر الله، بانتقاد ضعف رواتب المواطنين في القطاع الخاص.

ووصف عضو مجلس الشورى السابق الرواتب بأنها الأقل مقارنة برواتب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية.

كما أشار نصر الله، إلى دراسة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط التي كشفت أن متوسط الراتب الشهري في القطاع الخاص في المملكة يبلغ 6.400 ريال مقارنة براتب الخليجي البالغ 15.200 ريال، وفي دول الاتحاد الأوروبي 23.600 ريال، بينما متوسط راتب المواطنات 3.900 ريال مقارنة بالخليجيات البالغ 8.700 ريال، والأوروبيات البالغ 15.000 ريال.

وأكد نصر الله: في الوقت الذي نرى فيه الدولة هي الموظف الرئيس إلى درجة بات معه الباب الأول من الموازنة ينوء بأثقال الرواتب، نرى رواتب القطاع الخاص في تراجع وانخفاض، وهو ما يدفع المواطنين اليوم لأن ينفروا من العمل في القطاع الخاص، ويجعلهم لا يميلون في اختياراتهم الدراسية في التعليم العام والعالي إلى الدراسات التطبيقية والفنية والمهنية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
الغامدي
ليت الجمل توطاه وقطعه الورع هذا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
على كذا كل الناس بتطلع🤔
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يبي يلحق على المواد الغذائبة قبل يشفطونها😂😂😂😂

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