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الأعداد السابقة للصحيفة

سبع خطوات للتخلص من جفاف البشرة فى فصل الشتاء

Time منذ 3 سنوات
Views 2879
Comment 1
سبع خطوات للتخلص من جفاف البشرة فى فصل الشتاء

متابعات (صدى):
كثير من الفتيات يتعرضن لمشكلة جفاف الجلد وتحديدًا فى فصل الشتاء، الأمر الذى يجعلهن يقعن فى حرج من ذلك فى العديد من المواقف، وللقضاء نهائيًا على تلك المشكلة هناك7 نصائح من شأنها الحفاظ على نضارة بشرتك دون جفاف .

أولا ضرورة عدم تعرض الجلد للهواء البارد سواء فى مبكرًا فى الصباح أو فى وقت متأخر من الليل، مع ضرورة ارتداء " جوانتى " وكوفية للحفاظ على الجلد من الهواء.

وكذلك الإكثار من تناول المشروبات الدافئة فى المنزل من قرفة وجنزبيل لمساعدتها فى تدفق الدم للجلد مما يمنع جفافه، وتناول الجزر والجرجير لأهميتهما الكبيرة فى فصل الشتاء لتأثيرهما على نضارة الجلد.

وعدم استخدام الماء البارد على الجلد، لأنه يؤدى إلى زيادة جفافه، على عكس ما هو شائع عن الماء الدافئ فى الشتاء، ومن بين الأشياء الضرورية أيضًا للحفاظ على الجلد الاهتمام بتجفيفه بعد التعرض للماء ولو كانت قطرات بسيطة جدًا حتى لا تتسبب فى تقشف الجلد، مع الحرص على استخدام الفازلين على الساق والزراعين كل يوم قبل النوم، وأخيرًا ارتداء جوارب مع مراعاة ارتداء الملابس القطنية والبعد عن وضع الصوف على الجسم مباشرة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلاماااات
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
هذا أستغلال😠
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يكون بعونهم أصحاب البشرة السوداء سوقهم مو ماشي الا عندنا أما في الصين ماكلين هوى
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لحوووووول

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