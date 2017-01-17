الجمارك: لا توجه لفرض رسوم جمركية على السلع بخلاف الضارة فقط

نايف السالم (صدى):
أوضحت مصلحة الجمارك أن رفع الرسوم الجمركية شمل المنتجات الضارة كالتبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والغازية، مشيرة أنه لا توجه لرفعها على أي سلعة تدخل المملكة.
وقال المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك عيسى العيسى إن الدولة كانت تتحمل فرق الرسوم الجمركية بين معدل الرسم المطبق بالمملكة والرسم المطبق في دول مجلس التعاون الخليجي لحماية المنتجات الوطنية.
ولفت إلى أن هذه الآلية استمرت لمدة 6 سنوات وانتهت في الـ24 من شهر ربيع الأول الماضي، حيث بدأ تحميل الرسوم الجمركية للمستوردين.
يذكر أن الجمارك بدأت في تنفيذ قرار تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 25% على نحو 25 صنفاً من منتجات الألبان طويلة الأجل المستوردة بدلاً عن 5% كما كان سابقاً، وتحميل المستورد الرسوم الجمركية كاملة بعد أن كانت الدولة تتحمل 20%..