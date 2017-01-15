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الأعداد السابقة للصحيفة

تخمينات ترجح انفجار « آيفون » وراء تحطّم الطائرة المصرية فوق المتوسط

Time منذ 3 سنوات
Views 2406
تخمينات ترجح انفجار « آيفون » وراء تحطّم الطائرة المصرية فوق المتوسط

القاهرة (صدى):
يعكف المحققون الفرنسيون مؤخراً على فحص فرضية مفاجئة ومرعبة تتعلق بتحطم طائرة « مصر للطيران » التي سقطت في البحر الأبيض المتوسط، وهي في طريقها من باريس إلى القاهرة العام الماضي، وهي أن يكون هاتف "آيفون" أو جهاز "آيباد" قد انفجر أو احترق على متن الطائرة فأدى إلى حصول الكارثة الجوية التي راح ضحيتها 66 شخصاً كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وكانت رحلة "مصر للطيران" رقم 804 قد غادرت مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس متجهة إلى القاهرة يوم الـ19 من مايو 2016، وانقطع الاتصال بها بعد عشرة أميال فقط من دخولها المجال الجوي لمصر، وسرعان ما أعلنت السلطات المصرية تحطم الطائرة والعثور على حطامها طافياً فوق البحر الأبيض المتوسط، وقد توفي كل من كان على متنها.

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أحدث التعليقات

القرشي
بستاهلون هاذي ألأشكال مستهترة بحجم الكارثة ومستهترة بنظام الدولة ما يدرون إنهم بفعلهم هذا ممكن يضرون أنفسهم ومن ثم يضرون أسرهم ومن ثم ينقلون الضرر للمجتمع وتتوسع دائرة المشكلة أكبر وأكبر كما حدث في إيطاليا ولبنان وبعض دول اوروبا بسبب عدم إلتزام مواطنيهم بتعليمات وزارات الصحة في دولهم وعدم إحترامهم لقوانين حظر التجول ... نسأل الله السلامة والعافية .
يارب اسئلك الشفاء العاجل
عجايب
ابو محمد
باالخيزران اخضروا ظهره ومؤخرته ، المعفن ..
ابو محمد
انتفوا رموش عيونها وشتها المصبوغه ، خلوها تنصبغ باالدم الاحمر .. .. فاسقة فاسده ...
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان

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