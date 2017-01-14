نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

كشوفات لجان الاختبارات بمدرسة ولي العهد المتوسطة بالليث تتصدر مشروع الفكر الثقافي

Time منذ 3 سنوات
Views 4851
كشوفات لجان الاختبارات بمدرسة ولي العهد المتوسطة بالليث تتصدر مشروع الفكر الثقافي

عبدالعزيز القثامي (صدى):
تصدرت كشوفات لجان الاختبارات بمدرسة ولي العهد المتوسطة بتعليم الليث شعار كيف نكون قدوة المشروع الفكري الثقافي الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل والذي أكد سموه على ضرورة تفاعل كافة الجهات في المنطقة لتعزيز مفهوم كيف نكون قدوة ويهدف هذا المشروع إلى تنمية الانسان ليكون لبنة صالحة في أرض الوطن .

ومن جانبه ذكر المالكي قائد مدرسة ولي العهد بأن هذا المشروع يحمل أعظم قدوة في الإسلام وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

وهو يتبنى الأفكار الإيجابية وترسيخ روح الإنتماء للوطن وهي أهم الواجبات التي علينا أن تغرس في نفوس طلابنا ليكونوا قدوة حسنة في المجتمع.

 

 

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
هؤلاء ومن يكفلهم ويتستر عليهم في ظل نلك الظروف مفسدون في الأرض ... وحقهم حد الحرابة
ابو محمد
الله يستر علينا وعلى الاجواد في كل مكان .. آمين ...
ابو محمد
الله يكون باالعون ويحمينا ويحميكم وكافة اخواننا المسلمين الموحدين ، من داء وبين .. آمين ..
زائر
هؤلاء هم أبناء البلد الأصليين يظهرون وقت الأزمات .... فأين شلة عبيد المال والتراب واقتناص الأزمات وكفاية دلع وما قلتلك ؟؟؟؟؟؟
زائر
هؤلاء البلد الأصليين يظهرون وقت الأزمات فأين شلة عبيد المال والتراب واقتناص الأزمات وكفاية دلع وما قلتلك

أخر الأخبار

تصادم مركبتين وإصابة شخص على طريق الملك خالد في جدة
تصادم مركبتين وإصابة شخص على طريق الملك خالد في جدة
Time منذ 5 دقائق Views 1145
سقوط أمطار وأتربة مثارة على الشرقية
سقوط أمطار وأتربة مثارة على الشرقية
Time منذ 6 دقائق Views 1162
بالفيديو.. مواطنون يعلنون إقامة حفلات الزواج نهارا
بالفيديو.. مواطنون يعلنون إقامة حفلات الزواج نهارا
Time منذ 7 دقائق Views 1239
إطلاق مبادرة نسائية لتوزيع المعقمات على أجهزة الصراف الآلي بالخفجي
إطلاق مبادرة نسائية لتوزيع المعقمات على أجهزة الصراف الآلي بالخفجي
Time منذ 8 دقائق Views 1177
إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الحديدة
إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الحديدة
Time منذ 10 دقائق Views 1156
بالفيديو.. عاصفة رملية وانعدام الرؤية في القيصومة
بالفيديو.. عاصفة رملية وانعدام الرؤية في القيصومة
Time منذ 12 دقيقة Views 1174
«حميدتي» يكشف أسرار خطيرة حول المجزرة الوحشية بمبنى القياة العامة
«حميدتي» يكشف أسرار خطيرة حول المجزرة الوحشية بمبنى القياة العامة
Time منذ 35 دقيقة Views 2142
"البيئة" تطلق 45 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة السمكية عبر "زراعي"
"البيئة" تطلق 45 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة السمكية عبر "زراعي"
Time منذ 37 دقيقة Views 1155
بالصور.. ضبط 38 طن مواد غذائية فاسدة في مكة
بالصور.. ضبط 38 طن مواد غذائية فاسدة في مكة
Time منذ 38 دقيقة Views 1410
«الأحوال المدنية» : لا تجميد لحسابات البنوك بسبب انتهاء بطاقة الهوية
«الأحوال المدنية» : لا تجميد لحسابات البنوك بسبب انتهاء بطاقة الهوية
Time منذ 41 دقيقة Views 1579