نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..اندلاع حريق بسيارة بلدية ظلم اثر انفجار ماكينة رش الحشرات بالطائف

Time منذ 3 سنوات
Views 2113
Comment 1
بالفيديو..اندلاع حريق بسيارة بلدية ظلم اثر انفجار ماكينة رش الحشرات بالطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):
سادت حالة من الرعب بين سكان الحي الشمالي بالطائف بسبب انفجار ماكينة رش الحشرات والتي أدت اندلاع حريق بسيارة بلدية ظلم واتلافها ؛مما جعل السكان يخرجون من منازلهم لاستطلاع الأمر، بينما هرب قائد المركبة المقيم من الموقع مرعوبا من هول الحادثة، حيث اصطدمت بإحدى الأسوار المحاذية للطريق بعد انفجار ماكينة الرش.

وتفصيلا، سمع أهالي الحي الشمالي بظلم قبل قليل، صوت دوي انفجار شديد، وعند خروجهم وجدوا مركبة تابعة لبلدية ظلم، مخصصة لرش ومكافحة الحشرات، والنيران تندلع بها، حيث أبلغوا فرق الدفاع المدني التي حضرت للموقع وقامت بإخماد النيران المشتعلة بالمركبة، إلا أن ذلك لم يمكن الفرق من اللحاق بأجزائها كونها تحمل مواد بترولية أدت لسرعة اشتعال النيران بها وإتلافها بالكامل.

وابدى الأهالي تخوفهم من توقف عمليات رش الحشرات والبعوض بعد الف المركبة الوحيدة بالبلدية التي تعمل بها منذ فترة طويلة بعد تعطل السيارة الأخرى المخصصة للرش، مطالبين الجهات المعنية بسرعة توفير مركبة لرش البعوض الذي ينتشر بالمركز على الرغم من عمليات الرش المستمرة منذ وقت سابق ولم تجد نفعا لكثرة البعوض.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناجي
الموت بالعز ولا العيش بالذل امريكا الان هي تريد ان تساعد نفسهاااا والدول الاوربيه تخلت عنهااا بسبب ما اصابهاا الان كل الدول عليها الوقوف بحزم امام هذا الوباء اللهم احفظ بلادنا ومملكتنا ومليكنااا من كل سوء ومكروه
مواطن 12345
نتاج العبث ياوزارة العمل نتاج التهاون في تطبيق القرارات في محل طعام ( كيف حال من اشتروا من عنده ) وهو معاق واغلب الضن ان الناس تتعاطف معه لماذا يكرهنا ؟؟ ويرغب بقتلنا ؟؟
البرفسور حنس
لا اله إلا الله... إه ده يا قدعان...؟ حاقه ولا بالأحلام...؟
ابوبدر
وان كنت من الاول اشك بان الفايروس هو انتاج صناعة مختبرات ومعامل للاسلحة البيولوجية الصينية. من جهة اخرى انا اكره من يسمون بالناشطين والناشطات في كافة الدول لانه قد يكون كلامهم محاولة لتشويه صورة بلدانهم بمساعدة دول اخرى معادية. وحنا شفنا العديد من الناشطين عندنا هرولوا وراء الاموال والاسترزاق من اجل الاضرار بوطننا ولكن خابت مساعيهم وربنا كشفهم على حقيقتهم. الصين والفايروس فيلم صيني الغريب بالامر انهم اعلنوا لمدة كم يوم توقف الاصابات عندهم والاغرب انهم جالسين يعرضون المساعدة بالعلاج. الله يرحمنا برحمته ويكفينا شر من فيه شر لنا ولشعبنا ولوطننا وقيادتنا. 🇸🇦💚
مواطن سعودي
ياخوي التربيه عن قرب حلوه ههههههههههههه تستاهل تادب انت وغيرك والمستهترين في السنابات الواحد؟؟ ويجيك يسولف يبي يسوي فيها مشهور

أخر الأخبار

فهد الهريفي يُلمح إلى ضرورة تقليل رواتب اللاعبين
فهد الهريفي يُلمح إلى ضرورة تقليل رواتب اللاعبين
Time منذ دقيقة Views 1032
بالفيديو.. ناجية من سجون الحوثيين: خطفوني لأني رفضت استدراج وزراء عن طريق الجنس
بالفيديو.. ناجية من سجون الحوثيين: خطفوني لأني رفضت استدراج وزراء عن طريق الجنس
Time منذ 8 دقائق Views 1350
برشلونة يحسم موقف عثمان ديمبلي
برشلونة يحسم موقف عثمان ديمبلي
Time منذ 9 دقائق Views 1139
الموت يُلاحق العراقيات بعد حرمانهن من الحجر الصحي بزعم تشويه السمعة
الموت يُلاحق العراقيات بعد حرمانهن من الحجر الصحي بزعم تشويه السمعة
Time منذ 10 دقائق Views 1181
وظيفة شاغرة في شركة التنمية والاستثمار التقني بالرياض
وظيفة شاغرة في شركة التنمية والاستثمار التقني بالرياض
Time منذ 20 دقيقة Views 1243
العدل توضح مفهوم الدعوى الجزائية الخاصة
العدل توضح مفهوم الدعوى الجزائية الخاصة
Time منذ 24 دقيقة Views 1300
الاتحاد يحتوي أزمة رواتب اللاعبين
الاتحاد يحتوي أزمة رواتب اللاعبين
Time منذ 25 دقيقة Views 1320
بالفيديو.. عروسان يحتفلان بزفافهما على الرغم من الطوارئ
بالفيديو.. عروسان يحتفلان بزفافهما على الرغم من الطوارئ
Time منذ 26 دقيقة Views 307
وفاة رئيس المشروعات الهندسية بالجيش المصري بـ «كورونا»
وفاة رئيس المشروعات الهندسية بالجيش المصري بـ «كورونا»
Time منذ 37 دقيقة Views 1520
الشؤون الإسلامية تُطلق خدمة التواصل مع المستفيدين إلكترونيا
الشؤون الإسلامية تُطلق خدمة التواصل مع المستفيدين إلكترونيا
Time منذ 38 دقيقة Views 1301