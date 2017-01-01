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جمرك مطار الملك خالد يُحبط تهريب أكثر من 700 غرام من مادة "الهيروين" المخدرة

Time منذ 3 سنوات
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جمرك مطار الملك خالد يُحبط تهريب أكثر من 700 غرام من مادة "الهيروين" المخدرة

فهد العبدالله (صدى):
تمكن جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض من إحباط محاولة لتهريب كمية من مادة "الهيروين" المخدرة بلغت (708,6) سبعمائة وثمانية غرام وستة من الغرام, كانت مُخبأة داخل أحشاء أحد المسافرين.

وأوضح سلطان الفهيد مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة, وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء, وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها, حيث عُثر بداخل أحشاء الراكب على (90) كبسولة تحتوي جميعها على (708,6) سبعمائة وثمانية غرام وستة من الغرام من مادة "الهيروين" المخدرة. مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي أن محاولة التهريب عبر الأحشاء تُعد من الطرق المعروفة التي يلجأ إليها المهربون لمحاولة تمرير هذا النوع من الممنوعات, ولقد هيأت الجمارك السعودية منذ فترة طويلة كافة السبل التقنيّة بالإضافة إلى تنمية قدرات كوادرها البشرية وذلك لكشف وضبط أي محاولة تهريب بهذه الطريقة أو غيرها من الطرق.

الهيروين
جمرك مطار الملك خالد
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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا
ابو عمار
الله يشفيه
ابو عمار
الله يشفيه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عند الله خير
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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