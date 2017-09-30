بالصور.. أمريكا تستعد لإعلان الحرب على كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

أقلعت اليوم السبت مقاتلات من طراز إف-18 سوبر هورنت من على حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان خلال تدريبات قتالية فى عمق بحر الصين الجنوبى فى حين كانت فرقاطتان صينيتان تتابع الموقف عن كثب، استعدادا لإعلان الحرب على كوريا الشمالية.

وأعطى المشهد لمحة عن الضغوط التى تتسبب فيها عمليات الانتشار والتدريب المتزايدة التى تجريها جيوش دول المنطقة استعدادا لمواجهة التهديد الذى يشكله سعى كوريا الشمالية لتطوير برامجها النووية والصاروخية.

ولم يفصل الأميرال مارك دالتون قائد مجموعة ريجان الهجومية أى خطط محددة للتعامل مع حالات الطوارئ فيما يخص كوريا الشمالية لكنه قال ” الولايات المتحدة كانت واضحة جدا فيما يخص بحث كل الخيارات من أجل دفع كوريا الشمالية إلى تغيير مسارها ” .