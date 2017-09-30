” النيابة ” تحذر مثيري الشغب بعقوبات رادعة

نايف السالم(صدى):

حذَّرت النيابة العامة، مجددًا من تطبيق المادة السادسة، من نظام الجرائم المعلوماتية، على كل من يمس النظام العام أو حرمة الحياة الخاصة، عبر تغريدات على موقعها الرسمي تويتر، ذكرت فيها أن العقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل لــ 3 ملايين ريال.

وقالت النيابة: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو حرمة الحياة الخاصة أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية جريمة معلوماتية؛ يُعاقَب مرتكبها بالسجن مدة تصل لخمس سنوات، وبغرامة مالية تصل لثلاثة ملايين ريال، وفقًا للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية.

يُذكر أن النائب العام الشيخ سعود المعجب وجَّه خلال اليومين الماضيين بالقبض على شاب؛ هدَّد في مقطع فيديو بالاعتداء على النساء.