الهلال يفوز على القادسية ويحقق رقما قياسيا جديدا
فاز فريق الهلال على القادسية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017- 2018.
تقدم الهلال في الدقيقة الـ 13 بالهدف الأول عن طريق اللاعب كارلوس إدواردو بهدف من تمرية زميله جيلمين ريفاس، لينتهي الشوط الأول بتفوق الزعيم.
وفي الدقيقة 51 نجح القادسية في إحراز هدف التعادل عن طريق البرازيلي إلتون جوزيه، ثم استطاع الهلال أن يتقدم بالهدف الثاني عن طريق الاب جيلمن ريفاس في الدقيقة 59، بتسديدة قوّية من خارج منطقة الجزاء.
وبهذه النتيجة يسجل الزعينم رقما قياسيا جديدا وهو أول فريق يسجل 500 هدف في تاريخ الدوري السعودي.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1937 ] نشر منذ 3 ساعات
مو غريب على الزعيم مثل هذي الارقام
ولكن الغريب من يشكك بمثل هذي الارقام للاسف
عبدالرحمن الشهراني[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعطيهم خيرها ويكفيكم شرها
والله يوفق بنات الوطن في قيادت السيارات ويعطيهم خيرها
ويكفيهم شرها وشر بعض الغوغائيين والمتطفلين
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1689 ] نشر منذ 54 دقيقة
صحيح هو حقق رقم قياسي اليوم بلمسات اليد، بعدين غريبة كل هالصورة ولا فيه صورة وحدة بلمسات اليد على الهلال!! يارجال المباراة اليوم قلبها الهلال كورة طائرة انواع لمسات اليد اللي تغاضى عنها الحكم
هاشم[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 35 دقيقة
Mr. Crash
على الأقل كل المحللين قالوا لمسة يد غير مقصوده المشكلة في لمسة يد
دلهوم اللي جابت للفقر الدوري المشبوه واخرتها مرعي عواجي رئيس لجنة التحكيم
فعلا مهزلة ههههههههههههههههههه