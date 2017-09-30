الهلال يفوز على القادسية ويحقق رقما قياسيا جديدا

ماجد الاشرم .. تصوير محمد السعران(صدى):

فاز فريق الهلال على القادسية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017- 2018.

تقدم الهلال في الدقيقة الـ 13 بالهدف الأول عن طريق اللاعب كارلوس إدواردو بهدف من تمرية زميله جيلمين ريفاس، لينتهي الشوط الأول بتفوق الزعيم.

وفي الدقيقة 51 نجح القادسية في إحراز هدف التعادل عن طريق البرازيلي إلتون جوزيه، ثم استطاع الهلال أن يتقدم بالهدف الثاني عن طريق الاب جيلمن ريفاس في الدقيقة 59، بتسديدة قوّية من خارج منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يسجل الزعينم رقما قياسيا جديدا وهو أول فريق يسجل 500 هدف في تاريخ الدوري السعودي.