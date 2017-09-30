بالفيديو.. مواطن يناشد أمير الرياض التدخل لمنع حرق الإطارات

سعيد العجل(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام عمالة أجنبية، بحرق الإطارات بشكل يومي، في أحد الأماكن التابعة، لمنطقة الرياض، مما يؤثر على صحة سكان الأحياء، نظرا لتصاعد أعمدة الدخان.

وطالب أحد المواطنين، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بالتدخل بأسرع ما يمكن، وتشكيل عدة لجان لمعالجة هذه المشكلة لمنع تكرار هذه التصرفات.