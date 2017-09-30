لاعب بيروزي الإيراني يصف الهلال بالطوفان

نواف السالم(صدى):

وصف النيجيري جودوين منشا، لاعب بيروزي الإيراني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالطوفان القوي الذي نجح في اقتلاع فريقه في الإمارات بأربعة أهداف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مؤكداً أنهم لن يستسلموا وسيحاولون الرد في مباراة العودة التي تقام بسلطنة عمان.

وقال: الموقعة لم تنته بعد، وهناك مباراة إياب سنعمل فيها بأقصى ما نملك حتى نحقق المفاجأة معتبراً أن ما حدث في مباراة الذهاب كان أمراً غير متوقع.

وأضاف: إن ما حدث كان نتيجة غياب عدد مهم من لاعبي فريقه وأن ضربات الهلال المتوالية كانت كالطوفان لم يستطع الفريق الإيراني التعامل معها.