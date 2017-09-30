بالفيديو.. عصابة تطلق النار داخل ماكدونالدز لرفض إعطائهم 40 وجبة

برازيليا(صدى):

أطلق مجموعة من تجار المخدرات النار داخل مطعم ماكدونالز بعد رفض إعطائهم 40 وجبة برجر مجانا مع البطاطا المقلية والمشروبات الغازية.

وأظهرت لقطات رصدتها كاميرات المراقبة ذعر العملاء والموظفين، حيث حاولوا الهرب بالاختباء تحت الطاولات.

بحسب ما ذكره موقع ميرور، وقع الحادث في مطعم ماكدونالدز للوجبات السريعة في ريو دي جانيرو، وكشف أن أحد اللصوص طلب وجبات طعام دون مقابل، وعندما رفض مدير المطعم، عادت العصابة بعد عشر دقائق وبدأت إطلاق النيران بشكل عشوائي بواسطة مدافع رشاشة.

وأسفر الحادث عن تحطم نوافذ المطعم، ونجا الجميع بأعجوبة من الموت.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من التعرف على أحد المشتبه بهم، وهو تاجر مخدرات عمره 23 عاما، ولم يتم التعرف على الرجلين الآخرين لكنهما سيواجهان نفس التهم لتورطهم في الهجوم وتجارة المخدرات.