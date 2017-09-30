أول سعودية بعد صدور قرار قيادة المرأة تشتري سيارة

الأحد 1
أكتوبر
من نصيحه مجرب أنصحك هايلكس
كد ومد وماتصرف بنزين
😆😆
الف مبروك يعطيها خيرها ويكفيك شرها ويبعد عنك عيون الحساد
ما شاء الله كان اشترت وحده ثانية احتياط عشان لو حصل لها شيء ما تتعطلين يكون عندك سيارة بديلة وبعدين واضح من نوع السيارة ان عندك خير كثير وقدرة مالية 🚗🚗🚗🚗
والله الاناره
ول عليها انوار
هذه الظاهر انوارها ماتشتغل ببطارية موصلين لها سلك من سكيكو
مبــــــــــــــــــــروكين . بس والله إن حبيـــــــــــــبي الـــــــــددسن عِــــــــندي أغـــــــــلى مِنـــــــــــها .😍💓.
مبروك بنت على ( بنتله ) ,, ماهي بنت لي ,,
غلطانه .. مفروض أول شيء اشتريت ددسن .لتعلم السواقة بعدها خذيك ولد لي . مدري بنت لي .
موفقه😊بس خوفي من اول ريوس لها السياره تروح فيها واقرب عمود تنطحه😂😊😁
سعودية واضح من دحينه وكمانه ياحليل بناتنا الاصيلات ماحد معطيهم وجه لا سيارة ولاسيكل ماحد منتفعه بالقرار الا هالطروش ولاحنا عندنا طعوس وضبان مادروا عنا مايسمعون قطره هذولي الحرمة هي صاحبة القرار بالبيت كلهم زي طقة فؤاد ناصر القصبي في طاش ماطاش الله يسخرلنا رجالنا ويصورون مثل فؤاد هههههههه
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زائر[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 10 ساعات
من نصيحه مجرب أنصحك هايلكس
كد ومد وماتصرف بنزين
😆😆
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5655 ] نشر منذ 10 ساعات
الف مبروك يعطيها خيرها ويكفيك شرها ويبعد عنك عيون الحساد
طيف المطر[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 7 ساعات
ما شاء الله كان اشترت وحده ثانية احتياط عشان لو حصل لها شيء ما تتعطلين يكون عندك سيارة بديلة وبعدين واضح من نوع السيارة ان عندك خير كثير وقدرة مالية 🚗🚗🚗🚗
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 6 ساعات
والله الاناره
ول عليها انوار
هذه الظاهر انوارها ماتشتغل ببطارية موصلين لها سلك من سكيكو
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4530 ] نشر منذ 6 ساعات
مبــــــــــــــــــــروكين . بس والله إن حبيـــــــــــــبي الـــــــــددسن عِــــــــندي أغـــــــــلى مِنـــــــــــها .😍💓.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34617 ] نشر منذ 6 ساعات
مبروك بنت على ( بنتله ) ,, ماهي بنت لي ,,
سعيد[ عدد التعليقات: 563 ] نشر منذ 6 ساعات
غلطانه .. مفروض أول شيء اشتريت ددسن .لتعلم السواقة بعدها خذيك ولد لي . مدري بنت لي .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4908 ] نشر منذ 6 ساعات
موفقه😊بس خوفي من اول ريوس لها السياره تروح فيها واقرب عمود تنطحه😂😊😁
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 56 دقيقة
سعودية واضح من دحينه وكمانه ياحليل بناتنا الاصيلات ماحد معطيهم وجه لا سيارة ولاسيكل ماحد منتفعه بالقرار الا هالطروش ولاحنا عندنا طعوس وضبان مادروا عنا مايسمعون قطره هذولي الحرمة هي صاحبة القرار بالبيت كلهم زي طقة فؤاد ناصر القصبي في طاش ماطاش الله يسخرلنا رجالنا ويصورون مثل فؤاد هههههههه