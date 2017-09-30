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  3. أول سعودية بعد صدور قرار قيادة المرأة تشتري سيارة

أول سعودية بعد صدور قرار قيادة المرأة تشتري سيارة




9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 10 ساعات

من نصيحه مجرب أنصحك هايلكس

كد ومد وماتصرف بنزين

😆😆

[ عدد التعليقات: 5655 ] نشر منذ 10 ساعات

الف مبروك يعطيها خيرها ويكفيك شرها ويبعد عنك عيون الحساد

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 7 ساعات

ما شاء الله كان اشترت وحده ثانية احتياط عشان لو حصل لها شيء ما تتعطلين يكون عندك سيارة بديلة وبعدين واضح من نوع السيارة ان عندك خير كثير وقدرة مالية 🚗🚗🚗🚗

[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 6 ساعات

والله الاناره
ول عليها انوار
هذه الظاهر انوارها ماتشتغل ببطارية موصلين لها سلك من سكيكو

[ عدد التعليقات: 4530 ] نشر منذ 6 ساعات

مبــــــــــــــــــــروكين . بس والله إن حبيـــــــــــــبي الـــــــــددسن عِــــــــندي أغـــــــــلى مِنـــــــــــها .😍💓.

[ عدد التعليقات: 34617 ] نشر منذ 6 ساعات

مبروك بنت على ( بنتله ) ,, ماهي بنت لي ,,

[ عدد التعليقات: 563 ] نشر منذ 6 ساعات

غلطانه .. مفروض أول شيء اشتريت ددسن .لتعلم السواقة بعدها خذيك ولد لي . مدري بنت لي .

[ عدد التعليقات: 4908 ] نشر منذ 6 ساعات

موفقه😊بس خوفي من اول ريوس لها السياره تروح فيها واقرب عمود تنطحه😂😊😁

[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 56 دقيقة

سعودية واضح من دحينه وكمانه ياحليل بناتنا الاصيلات ماحد معطيهم وجه لا سيارة ولاسيكل ماحد منتفعه بالقرار الا هالطروش ولاحنا عندنا طعوس وضبان مادروا عنا مايسمعون قطره هذولي الحرمة هي صاحبة القرار بالبيت كلهم زي طقة فؤاد ناصر القصبي في طاش ماطاش الله يسخرلنا رجالنا ويصورون مثل فؤاد هههههههه

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