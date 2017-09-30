قينان الغامدي يرد على مقال العيسى: وزير متخبط
رد الكاتب قينان الغامدي خلال استضافته في برنامج ” إم بي سي في أسبوع ” ، اليوم (السبت)، على مقال نشر لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، والذي كان أيضا ردا على مهاجمة الغامدي لوزارة التعليم ومعلميها.
وأوضح قينان خلال البرنامج أنه مازال على رأيه في أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، لم يقدم شيئاً طيلة سنتين، إضافة إلى انتقاده للوزير لما ورد في مقاله من الألفاظ والكلمات، التي لا تليق بوزير مسؤول أمام ملايين الطلاب، إضافة إلى منسوبي الوزارة على اختلافهم، وأمام الشعب والقيادة، واصفا المفردات الواردة بأنها لا تليق بأي إنسان فما بالك بوزير تعليم.
وأضاف أن كلمات ” النذالة والخسة والانحطاط والتبطح والمرض النفسي ” التي وردت في مقال الوزير، لا تناسب الوزير القدوة، وأنه لو كان الوزير موضوعيا، لرد على نقاطه التي انتقد فيها الوزارة والوزير.
وأشار قينان إلى أنه لم يفهم سر إقحام ابنة الوزير وقيادتها للسيارة، في الموضوع معتقدا أن الوزير يتخبط، حيث إن مقاله ليس فيه أي كلمة نابية، وأنه يستحيل أن ينزل لهذا المستوى من الخصام مطلقاً، مؤكدا على أن الوزارة تفتقد القيادة، وأن وزير التعليم العيسى أمضى سنتين ولم يقدم شيئا.
يذكر أن الأزمة احتدمت بين الكاتب قينان الغامدي ووزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بعد مقال للأول هاجم فيه المعلمين بضراوة، ثم عاد الثلاثاء الماضي وانتقد عمل الوزير وسيرته بالوزارة ما دعا الأخير للرد عليه بمقال حمل هجوماً قوياً.
اقرأ أيضا: العيسى يهاجم الغامدي: مقالك يفوح منه رائحة النذالة والخسة.. ولا تزايد وأنت ” تعسكر ” بالمقاهي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20192 ] نشر منذ 3 ساعات
مع أحترامي لك ياقينان
أنت صاير مثل الفتيل
تبي تشتعل وتنفجر بدون اصابات
يخي انت الحين صاير مثل السلسلة
إن شالوها صاحت وإن حطوها صاحت
تبي تنتقد الناس وماتبي احد يرد عليك
قينان مع احترامي لشخصك الكريم بس
ترى زوووووووودتها🤔
سيف سعد[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 ساعات
ياسلام عليك ياقينان دائماً انتقاداتك للمسؤلين على الجرح، وعليك بباقي الوزراء اولهم حق الاسكان.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20192 ] نشر منذ 3 ساعات
يحب الناس للجدال والهواش
والتفرجه
يخي إذا عندك ملاحظة تكلم مع اصحاب الشأن أنفسهم
أصحاب القرار
ومن بيدهم الحل والربط
ابوابهم مفتوحة
إذا متبي تروح ارسل برقية
وبيردون عليك
والله يردون
أما اسلوب الصياح والنياح من على كل منبر وفالصحف والأذاعات والقنوات
يخي عورتنا روووووسنا🤕
مافي أسبرين ف العالم يكفي لصداع روسنا
منك أنت واياهم
كفاية الله يرحم والدينك.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20192 ] نشر منذ 3 ساعات
لايروح بالك بعيد يبوسعد
قينان ذكي
ويعرف الحدود الحمراء
لآنه يطبق المثل الي يقول
حيلي على من قدرت له🤔
فلا تجلسون تنفخون له وتشجعونه
والله لو احتمت الأمور
أنتوا أول من يتخلى عنه
وهو عارف هاالشي
فأتمنى قفل باب المشاكل🤔
زاير[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 3 ساعات
قينان زودها يحب ينتقد ولا يرضى احد ينتقده يجب ايقافه عند حده
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20192 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله العظيم
والله ثم والله ثم والله
أني جالس اتابع بعض القنوات الخارجية الأن
ماخذين موضوع قينان كذريعه للنيل من تعليم المملكة
وفرحانين مو حبآ ف قينان
ولكن للشماته باالتعليم عندنا
ومدري هل هي حركة مقصودة
أم أنها من منطلق ونيه سليمه
إذا كان عاجبك هاالوضع وهاالشويهه
لسمعة البلد ف الخارج والداخل
ف أستمر لكن تحمل النتائج.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19429 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34610 ] نشر منذ 2 ساعتين
اثنين ,,
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 621 ] نشر منذ 2 ساعتين
قينان لبرالي وفي الاخير بيكون الحق معه موبعيد يحطونه وزير خصوصا بعد هذه المجادلات الغير لائقه من الطرفين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20192 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب يقول أنا أي أصير وزير التعليم
وخلاص
ليش كل هاالدووووشه🤔
رعد ***[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 2 ساعتين
قينان لم يتعرض الوزر و المعلمين إنما انتقد التعليم ودور الوزير : الواجب علينا اصلاح الخطى إن وجد لا المجاراة في قوة مراكزنا ونتكلم على موجبها في هذا العهد ليس فيه وزير ولاامير فيه عمل بجد واجتهاد إن عملنا خير فسوف نحصده ونقول بالفم المليان إن التعليم للبنين للمرحلة الابتدائية ظعيف
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1390 ] نشر منذ 37 دقيقة
حيلهم بينهم , اهم شي ان ينهض التعليم على الوجه المطلوب ,,,