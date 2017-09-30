قينان الغامدي يرد على مقال العيسى: وزير متخبط

طلال الغامدي(صدى):

رد الكاتب قينان الغامدي خلال استضافته في برنامج ” إم بي سي في أسبوع ” ، اليوم (السبت)‏، على مقال نشر لوزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، والذي كان أيضا ردا على مهاجمة الغامدي لوزارة التعليم ومعلميها.

وأوضح قينان خلال البرنامج أنه مازال على رأيه في أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، لم يقدم شيئاً طيلة سنتين، إضافة إلى انتقاده للوزير لما ورد في مقاله من الألفاظ والكلمات، التي لا تليق بوزير مسؤول أمام ملايين الطلاب، إضافة إلى منسوبي الوزارة على اختلافهم، وأمام الشعب والقيادة، واصفا المفردات الواردة بأنها لا تليق بأي إنسان فما بالك بوزير تعليم.

وأضاف أن كلمات ” النذالة والخسة والانحطاط والتبطح والمرض النفسي ” التي وردت في مقال الوزير، لا تناسب الوزير القدوة، وأنه لو كان الوزير موضوعيا، لرد على نقاطه التي انتقد فيها الوزارة والوزير.

وأشار قينان إلى أنه لم يفهم سر إقحام ابنة الوزير وقيادتها للسيارة، في الموضوع معتقدا أن الوزير يتخبط، حيث إن مقاله ليس فيه أي كلمة نابية، وأنه يستحيل أن ينزل لهذا المستوى من الخصام مطلقاً، مؤكدا على أن الوزارة تفتقد القيادة، وأن وزير التعليم العيسى أمضى سنتين ولم يقدم شيئا.

يذكر أن الأزمة احتدمت بين الكاتب قينان الغامدي ووزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بعد مقال للأول هاجم فيه المعلمين بضراوة، ثم عاد الثلاثاء الماضي ‏وانتقد عمل الوزير وسيرته بالوزارة ما دعا الأخير للرد عليه بمقال حمل هجوماً ‏قوياً‎.

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