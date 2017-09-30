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بالفيديو.. شباب يعتدون على فتيات يقدن سياراتهن في الرياض

بالفيديو.. شباب يعتدون على فتيات يقدن سياراتهن في الرياض
حمود العنزي(صدى):

هاجم مجموعة من الشباب، فتيات كن يقدن سياراتهن في الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، معبرين عن استيائهم من هذا الفعل الإجرامي، ومطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة، وتقديمهم للمحاكمة.


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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

لازم هؤلاء الشباب يحاكمون

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين

لازم هؤلاء الشباب يحاكمون

[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 2 ساعتين

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[ عدد التعليقات: 621 ] نشر منذ 2 ساعتين

القرار ينفذ في شهر شوال ليش العجله خلو المرور والشرطة تتجهز لمثل هذا وتستعد حسب الانظمه والقوانين التي اقرتها الدوله بتلكقون على السواقه وتزهق ن الي صبركم سنين يصبركم كم شهر ولواني عارفه انهم كلهم جاليات وطروش بس مايخالف الي تبغون صار خلوا المعاند والتحرش بالمعارضين خلوا السفينه تسي بامان ماحن ناقصيين مشاكل هدوا اللعب الله يرضى علينا وعليكم وانالله وانا اليه راجعون

[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 2 ساعتين

مأخوذ التخلق من هذه الاشكال لكن إنهم سيغنوا ياعين ياليل بأبوزعبل

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 ساعتين

911 حيجيبوهم كلهم صبرا عليهم
سنة سجن و100الف غرامه وطرد من عمله ان شاء الله عقوبه لكل واحد منهم حسب كلام المحامين الخبراء بنتظاركم ياهل السجون ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 751 ] نشر منذ 2 ساعتين

البنات والشباب كل ابوهم ابو زعبل …يابنت ورا ماتصبرين يجهزون لكم قوانين ويسنعوكم وانتم يالشباب يالسرابيت ع اساس ولي امرها ولا ذابحتكم النخوه..

[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 2 ساعتين

وين القوانين وازعجتونا بها هذه النتيجه سواءا الان ام بعد شهر 10

وتحياتي لكل غيوووور

[ عدد التعليقات: 5655 ] نشر منذ 1 ساعة

ماهو واضح الفيديو فيه هوشة بس ماهو معروفة يطلع تحقيق من مصدر مسؤول ونعرف الحقيقة مثل راعي مقطع السيارة اللي يقول انها لامرأة طلع السواق افغاني واذا هو فعلا صحيح ما تمر على رجال سلمان الحزم يجيبون رؤوسهم صايرين ما يقصرون هذي النيابة العامة تدور على مغرد اتهم اللي مع قيادة المرأة بالدياثة ويجوز قتلهم انا انتظر خبر القبض اتوقع بيقول كنت اطقطق

[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 1 ساعة

( قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) صدق اللة العظيم

[ عدد التعليقات: 619 ] نشر منذ 58 دقيقة

الحيوانات مَ تسوي هالسواه ؛

كل هالذكور يتجمعون عشان يضربون بنت ؛؛

نتمنى يكون عقابهم عبره حتى يعتبر كل قليل تربيه واخلاق ؛؛؛

تفوووو عليهم وعلى من رباهم .

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 55 دقيقة

كفو ياشباب
هي البلد ناقصة

[ عدد التعليقات: 4491 ] نشر منذ 52 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يهديـكــم ياشــباب لــــــيه كِــــــذا .⁉️⁉️.

[ عدد التعليقات: 4491 ] نشر منذ 44 دقيقة

يا سعد إنت تـوحـــــــــــــــــــــــــــــي وإلا مـا تـوحــــــــــــــــــــــــــي .⁉️😡😡.
.
إيش إللي ( قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) صدق اللة العظيم .

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 6 دقائق

المفروض يخيسون بالسجن و معهم كل المحرضين و اول صاحبي التعليقين (سعد و غيور). اللي الواحد يلقي الكلمة لا يلقي لها بالا و يجيك حمار يتحمس لها،
و بكره يطلع سعد و غيور يقولون: والله طقطقة،

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