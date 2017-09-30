بالفيديو.. شباب يعتدون على فتيات يقدن سياراتهن في الرياض
هاجم مجموعة من الشباب، فتيات كن يقدن سياراتهن في الرياض.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، معبرين عن استيائهم من هذا الفعل الإجرامي، ومطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة، وتقديمهم للمحاكمة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20192 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يهديكم ياشباب ليش كذا🤔
مصطفى محمود[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
لازم هؤلاء الشباب يحاكمون
طاهر محمد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
لازم هؤلاء الشباب يحاكمون
عزيز[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 2 ساعتين
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بنت الديرة[ عدد التعليقات: 621 ] نشر منذ 2 ساعتين
القرار ينفذ في شهر شوال ليش العجله خلو المرور والشرطة تتجهز لمثل هذا وتستعد حسب الانظمه والقوانين التي اقرتها الدوله بتلكقون على السواقه وتزهق ن الي صبركم سنين يصبركم كم شهر ولواني عارفه انهم كلهم جاليات وطروش بس مايخالف الي تبغون صار خلوا المعاند والتحرش بالمعارضين خلوا السفينه تسي بامان ماحن ناقصيين مشاكل هدوا اللعب الله يرضى علينا وعليكم وانالله وانا اليه راجعون
رعد ***[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 2 ساعتين
مأخوذ التخلق من هذه الاشكال لكن إنهم سيغنوا ياعين ياليل بأبوزعبل
الطويرقي[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 ساعتين
911 حيجيبوهم كلهم صبرا عليهم
سنة سجن و100الف غرامه وطرد من عمله ان شاء الله عقوبه لكل واحد منهم حسب كلام المحامين الخبراء بنتظاركم ياهل السجون ان شاء الله
ابو لما[ عدد التعليقات: 751 ] نشر منذ 2 ساعتين
البنات والشباب كل ابوهم ابو زعبل …يابنت ورا ماتصبرين يجهزون لكم قوانين ويسنعوكم وانتم يالشباب يالسرابيت ع اساس ولي امرها ولا ذابحتكم النخوه..
الروقي[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين القوانين وازعجتونا بها هذه النتيجه سواءا الان ام بعد شهر 10
وتحياتي لكل غيوووور
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5655 ] نشر منذ 1 ساعة
ماهو واضح الفيديو فيه هوشة بس ماهو معروفة يطلع تحقيق من مصدر مسؤول ونعرف الحقيقة مثل راعي مقطع السيارة اللي يقول انها لامرأة طلع السواق افغاني واذا هو فعلا صحيح ما تمر على رجال سلمان الحزم يجيبون رؤوسهم صايرين ما يقصرون هذي النيابة العامة تدور على مغرد اتهم اللي مع قيادة المرأة بالدياثة ويجوز قتلهم انا انتظر خبر القبض اتوقع بيقول كنت اطقطق
سعد[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 1 ساعة
( قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) صدق اللة العظيم
همس~[ عدد التعليقات: 619 ] نشر منذ 58 دقيقة
الحيوانات مَ تسوي هالسواه ؛
كل هالذكور يتجمعون عشان يضربون بنت ؛؛
نتمنى يكون عقابهم عبره حتى يعتبر كل قليل تربيه واخلاق ؛؛؛
تفوووو عليهم وعلى من رباهم .
غيور[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 55 دقيقة
كفو ياشباب
هي البلد ناقصة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4491 ] نشر منذ 52 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يهديـكــم ياشــباب لــــــيه كِــــــذا .⁉️⁉️.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4491 ] نشر منذ 44 دقيقة
يا سعد إنت تـوحـــــــــــــــــــــــــــــي وإلا مـا تـوحــــــــــــــــــــــــــي .⁉️😡😡.
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إيش إللي ( قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) صدق اللة العظيم .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4900 ] نشر منذ 7 دقائق
الله المستعان
الودعاني[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 6 دقائق
المفروض يخيسون بالسجن و معهم كل المحرضين و اول صاحبي التعليقين (سعد و غيور). اللي الواحد يلقي الكلمة لا يلقي لها بالا و يجيك حمار يتحمس لها،
و بكره يطلع سعد و غيور يقولون: والله طقطقة،