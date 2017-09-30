بالفيديو.. شباب يعتدون على فتيات يقدن سياراتهن في الرياض

حمود العنزي(صدى):

هاجم مجموعة من الشباب، فتيات كن يقدن سياراتهن في الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، معبرين عن استيائهم من هذا الفعل الإجرامي، ومطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة، وتقديمهم للمحاكمة.

